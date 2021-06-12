Вернуть послов в Москву и Вашингтон Путин договорился с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с главой США Джо Байденом о возвращении послов двух стран на места своей работы - в Москву и Вашингтон.

Об этом он рассказал по итогам саммита в Женеве, передает ТАСС.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал Путин.

Он также уточнил, что дипломаты "возвращаются к месту своей службы".

"Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", — сказал он.

Он также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.