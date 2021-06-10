Трамп раскритиковал встречу в Женеве

Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Джо Байдена после его встречи с Владимиром Путиным. Трамп назвал встречу в Женеве очень хорошей для России, но неудачной для Америки.

Об этом бывший глава Белого дома заявил в эфире Sean Hannity show на канале Fox News.

"Это был хороший день для России. Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и при этом ничего не получили",- заявил Дональд Трамп.

Также он поднял тему "Северного потока-2": "Никто не слышал о "Северном потоке - 2", пока я не начал этот разговор, и что этот трубопровод необходимо остановить. И я его остановил".

Ведущий спросил его: "Байден не дает Украине присоединиться к НАТО из-за коррупции, и при этом его сын заработал миллионы на коррупции в Украине"...

Ответ Трампа прозвучал так: "Я был очень удивлён, когда услышал это от Джо Байдена. Меня интересовала коррупция в Украине. Но когда я начал поднимать этот вопрос, мне объявили импичмент. Помните как я на дебатах спросил у Джо Байдена: "Почему твой сын получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы?" И модератор тогда начал защищать Джо Байдена, перебивал меня, и не давать ему ответить на этот вопрос".

Дональд Трамп в заключение выдал эмоциональную оценку своему преемнику в Белом доме.

"Шок. То, что происходит сейчас в Америке, это настоящий шок В экономике, в политике, в иностранной политике, в энергетике. Мы больше не будем энергетически независимыми. Теперь мы будем зависеть от Саудовской Аравии и от России. Байден делает Россию очень богатой", - заявил экс-президент.