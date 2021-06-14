Три главных требования МВФ для получения Украиной очередного транша назвали в Минфине

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда если выполнит три условия.

О том, что именно нужно сделать Украине для получения транша, глава Минфина рассказал в интервью "24 каналу".

Марченко заявил, что МВФ ожидает от Украины:

возобновление работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ),

введение уголовной ответственности за недостоверное и несвоевременное декларирование,

принятие новой редакции законопроекта по Высшему совету правосудия (США и ЕС требуют отдать западным экспертам контроль за назначениями судей, глав САП и НАБУ).

"В то же время по НАБУ - сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", - добавил министр.