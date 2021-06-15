Отдаст ли Зеленский суды под контроль Запада

Посольство США и представительство Европейского союза (ЕС) потребовали от украинских властей фактически передать под контроль Запада отбор судей и руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Ультиматум приветствуют в прозападном лобби, прогнозируя, что если уж к этому сигналу Офис президента Владимира Зеленского (ОП) не прислушается, партнеры проведут ревизию отношений с Украиной.

Однако эксперты “Страны” считают, что Зеленский попытается "пропетлять", чтобы не отдавать важнейший рычаг по управлению ситуацией в стране под внешнее управление.

Как будет развиваться ситуация с судами, анализирует "Страна".

Ультиматум послов

Ключевые западные посольства выступили с открытым заявлением, озаглавленным “О важности независимых отборочных комиссий”.

Речь идет о роли экспертов, предлагаемых Западом для участия в новом этапе судебной реформы (отбор судей) и конкурсах на руководство САП/НАБУ.

По мнению дипломатов, практика привлечение экспертов была “чрезвычайно успешной” при отборе кандидатов в Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

“Мы считаем, что одна из важнейших предпосылок успеха этих реформ (создание указанных антикоррорганов - Ред) - роль независимых экспертов, назначенных международными партнерами Украины, в комиссиях, которые выбирают и проверяют чиновников (так в оригинале - Ред) для судебной системы и антикоррупционных учреждений Украины - органов, которые имеют большой вес в определении будущего Украины. В этом будущем страна или останется под влиянием мощных интересов, которые используют свои ресурсы для защиты от правосудия, или же станет такой, где все имеют право на равную защиту перед законом. Поскольку эти комиссии будут гарантировать, что на должности будущих судей Украины, специального антикоррупционного прокурора и директора НАБУ - то есть тех, кто будет привлекать к ответственности коррупционеров - будут отобраны кандидаты с наивысшей профессиональной компетентностью и порядочностью, они сыграют важную роль в формировании судьбы Украины”, - говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что приоритетную роль международных экспертов в конкурсных комиссиях (то есть чтобы за ними оставалось последнее слово в отборе кандидатов) одобрила Венецианская комиссия, к которой Украины сама обратилась за советом.

Это-де будет помощь в воплощении "исторического шанса" на пути к "своему предназначению - современному европейскому государству".

Иностранцы везде

Нынешний этап судебной реформы подразумевает, прежде всего, принятие двух законопроектов, один из которых - №3711-д - призван восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС, орган, который набирает судей, но не работает с ноября 2019 года), а другой - № 5068 - реформирование Высшего совета правосудия (ВСП, орган который увольняет судей и в целом управляет судебной системой).

Оба проекта инициированы президентом Зеленским и уже одобрены в первом чтении (правда, №3711-д в переработанной редакции, внесенной депутатами от “Слуги народа”).

В законопроектах оговаривается роль иностранных специалистов. Относительно ВККС, в частности, предлагается, что в первый состав конкурсной комиссии по вопросам порядочности, который сформирует новый состав квалифкомиссии и проработает один год, войдут три работающих судьи или судьи в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трое международных экспертов от иностранных организаций, с которыми Украина сотрудничает по части борьбы с коррупцией в соответствии с договорами.

В следующем составе конкурсной комиссии иностранных спецов заменят по одному представителю Совета прокуроров, Совета адвокатов и Национальной академии правовых наук. В ВККС будут через конкурс отобраны 16 человек на четыре года.

Что касается проекта о Высшем совете правосудия, то он подразумевает создание Этического совета из шести человек. Опять-таки Совет судей Украины предложит троих из них - из числа работающих судей или судей в отставке, и столько же добавят международные партнеры. Этический совет будет проверять кандидатов в члены ВСП на соответствие критериям профессиональной этики и порядочности, а также займется проверкой по тому же принципу действующих членов ВСП (кроме главы Верховного суда), который сейчас 17.

Решения Этический совет принимает не менее четырьмя голосами, три из которых должны принадлежать иностранным спецам.

Этот пункт вызвал нарекания со стороны нынешнего состава ВРП, который считает, что международники оказываются в привилегированном положении, хотя, согласно Конституции, граждане других стран вообще не имеют права участвовать в формировании органов государственной власти в Украине.

“Участие международных партнеров в формировании конституционных государственных органов фактически является посягательством на государственный суверенитет Украины. Они могут получить исключительно совещательную функцию”, - настаивают в ВСП, призывая не игнорировать позицию судейского сообщества и органов судейского самоуправления, так как это уже привело к блокированию работы той же ВККС.

Отметим, что законопроектом о ВСП недоволен и Запад, и представители прозападного лобби в Украине. По их мнению, международных эксперты должны иметь полный приоритет в отборе членов ВСП (а также ленов ВККС и судей). То есть, чтоб они могли сами, без поддержки делегатов от съезда судей, решать кого отбирать, а кого нет. Собственно, в этом и был смысл заявления западных послов, которое приводилось выше.

Аналогичная ситуация и с комиссией по отбору руководителя САП. Туда также входят четыре эксперта-международника делегированных по квоте Совета прокуроров и семь представителей парламента. При этом у иностранцев блокирующий (но не решающий) голос.

Согласно закону о НАБУ, в конкурсную комиссию для назначения директора бюро входят по три человека, отобранных президентом Украины, Кабинетом министров и Верховной Радой. Однако уже проголосован в первом чтении новый законопроект о НАБУ, где также предусмотрено паритетное представительство кандидатов от Кабмина и международных экспертов (три на три).

Саботаж пожеланий

В принципе внимание Запада вопросу понятно.

План перевести судебную систему под свою опеку по примеру антикоррупционной вертикали через заход по контролируемым конкурсам лояльных кадров затягивается.

Да и по антикоррупционным структурам есть вопросы. Сейчас с большим трудом идет конкурс по отбору главы САП, где члены комиссии от Рады и международники взаимно блокируют кандидатов.

Аналогичная ситуация может быть и с отбором на главу НАБУ в следующем году (полномочия главы НАБУ Артема Сытника истекают весной 2022 года).

Именно по этим причинам Запад и требует передачи своим "экспертам" не блокирующего, а решающего (определяющего) голоса.

В том числе и в законопроектах по судебной реформе.

Прозападное лобби пытается через “своих” депутатов провести поправки, усиливающие их роль. Так, глава гранатового Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин обвинил главу “правового” комитета Андрея Костина (СН) в том, что он-де отдает формирование нового состава ВККС “зашкваренным судьям”.

В тоже время противники внешнего управления вообще против наличия "международных экспертов" в конкурсных комиссиях, так как считают это посягательством на суверенитет.

По всей видимости, в посольствах решили переломить ситуацию с помощью открытого заявления.

Высокопоставленный собеседник в "Слуге народа" говорит о “трудностях перевода” с западными партнерами. “Они хотят только, как они хотят. На примере САП мы видим, к чему это привело: образно говоря, не вашим, не нашим”, - комментирует он не под запись.

Касательно законопроектов о ВККС и ВСП, источник утверждает, что голосование за них планируется “в ближайшие пленарные недели”. Хотя перспективы туманны, но надо что-то предложить на переговорах с Международным валютным фондом, которые, правда, непонятно когда состоятся и в случае выполнение многих условий, а не только продвижения по судебной реформе.

“По ВККС есть ряд поправок, которые могут поменять редакцию на нужную партнерам, наши “соросята” будут пытаться их протолкнуть. По ВСП нет понимания, какой вариант голосовать. Звали предложения о введении в комиссии по отбору некоего седьмого члена, который бы был равноудален от всех. Но ситуация зависит в конечном счете от исхода самых разных переговоров с Западом. Но есть задача к 1 июля хоть что-то принять”, - утверждает источник.

В свою очередь член “правового” комитета Александр Пузанов (“Оппозиционная платформа - За жизнь”) говорит, что “команда одобрить законопроекты фракцией СН и руководством комитета получена”.

“Хотя отдельные представители монобольшинства отдают себе отчет, что голосуя за такие изменения, они фактически голосуют за утрату части суверенитета Украины, за передачу значительного влияния на процессы построения ветвей власти иностранным государствам. Такое письмо должно стимулировать президента и его окружение активнее работать со своими депутатами”, - комментирует народный депутат “Стране”.

Впрочем, политолог Анатолий Октисюк говорит, что посольское заявление не показатель, а, по его наблюдениям, Запад вряд ли пойдет на какие-то радикальные действия для продвижения судебной и прочих реформ в нужном ему виде.

“Пригрозить отобрать безвизовый режим и прекратить помощь по линии МВФ они, конечно, могут. С другой стороны, безвиз из-за пандемии и так не работает, кредитов тоже нет", - комментирует эксперт со ссылкой на свои источники.

Зеленский же не хочет отдавать суды в руки международных игроков, как не хочет упускать возможность побороться за влияние на антикоррупционные органы.

“Он вкусил власти и уже не хочет отдавать ее нигде. Курс на затягивание процессов аппаратно, законодательно будет продолжен”, - полагает Октисюк.

“Команда Зеленского нацелена на саботаж таких пожеланий Запада. Но под его давлением они могут в отдельных случаях согласиться. Думаю, будут смотреть конкретно по ситуации. Общего подхода на передачу под управления западным партнерам разных сфер управления у этой команды власти нет. Они хотят попробовать порулить сами”, - говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.