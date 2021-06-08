Что в США показывали об Украине во время встречи Байдена и Путина

Американский телеканал CBS news 16 июня - в день встречи Байдена и Путина в Женеве - показал интервью с Владимиром Зеленским.

Это был короткий сюжет на две минуты эфирного времени в стиле "окопной правды". Было видно, что к саммиту в Женеве его приурочили специально. Главный посыл ролика - Украина воюет за интересы США, поэтому ей нужна помощь.

Зеленский пугал американцев, что они следующие жертвы Путина, а Ермак настаивал на помощи "прямо сейчас".

Это интервью - далеко не первое от Зеленского за последнее время. Накануне встречи Путина и Байдена Зе начал свои встречи - только с журналистами западных изданий. Очередное такое интервью "Страна" анализировала сегодня.

И во всех этих текстах мысль проводится в общем-то та же, что и в этом видеоролике: Запад должен сильнее помогать Украине, которая воюет за его интересы.

Но в интервью CBS news этот мессидж звучал особенно выпукло. Можно даже сказать, что больше ничего в нем практически не было. Разобрали этот сюжет.

"Верим и надеемся на помощь США"

"Окопы в Украине выглядят как во время Первой мировой, но это современная Европа", - начинает свой репортаж корреспондентка телеканала CBS.

И, хотя по вторую сторону фронта - сепаратисты, журналистка уверена, что на самом деле это "передовая новой холодной войны между Россией и США".

В общем американцы, как видим, называют многие вещи своими именами. В отличие от украинских властей, которые представляют дело так, будто бьются "на передовой Европы". В США же считают, что стороны конфликта несколько иные. Причем Украина среди них даже не упомянута.

Вопросы Зеленскому задают по этому поводу со старта немного неудобные. "Почему простым американцам должно быть дело до того, что происходит здесь, в Украине?"

"Потому что завтра это может прийти в их дома", - ответил Зеленский. Но журналистка не поняла: "То есть он (Путин - Ред.) после Украины на следующий день атакует Америку?". "Почему нет? Не знаю, но почему нет?" - говорит Зе.

Далее пошло включение главы Офиса президента Андрея Ермака. Он стал требовать немедленную военную помощь от американцев.

"Мы верим и надеемся, что наши стратегические партнеры - США - помогут нам и помогут сегодня. Сейчас. Не завтра, не через год, не через два. Сейчас", - на английском языке заявил Ермак.

Между цитатами Зеленского и Ермака оператор снимает, как из украинских окопов дает длинные очереди замаскированный пулемет.

Дальше журналистка за кадром сообщает, что американцы опасаются трений - видимо, с Россией - если Украина сейчас войдет в НАТО. Но Зеленский, по словам корреспондента, все равно "рассчитывает на более серьезную поддержку от своих друзей".

Сашими на кухне у Зеленских

Была попытка совместить эту окопную романтику с далекими от войны реалиями - кухонными посиделками дома у родителей президента.

В печатной версии этого репортажа есть чуть больше деталей - они касаются поездки журналистки в Кривой Рог.

"Мы не ожидали неформального завтрака - сало на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашнее печенье и рюмки бренди - с президентом Владимиром Зеленским и его пожилыми родителями на их крохотной советской кухне", - говорится в материале.

Зеленский за этим завтраком рассказал, что родители за него беспокоятся. А папа президента заявил, что ему больше по душе была прошлая карьера сына - "Квартал 95".

Но и здесь дело не ограничилось семейными посиделками. Между делом Зеленский сказал журналистам, что Россия не может забыть, что она империя и хочет контролировать Украину, не давая ей свободы.

В обоих репортажах президент Украины предстает с одной стороны военным в камуфляже, с другой - любящим сыном, причем весьма скромным парнем: Зе показывают в квартире родителей, а не, скажем, в тех апартаментах, где он реально проживает.

В общем выглядит этот сюжет относительно украинского президента крайне комплиментарно. Видимо, чтобы создать у американского зрителя сочувствие к "хорошему президенту", которые и маму с папой любит, и на передовой храбро сражается.

И единственное, чего ему не хватает - это американской поддержки.

Почему Зе стал так часто давать интервью?

Зачем выходят все эти сюжеты - "Страна" уже рассказывала. В Киеве опасаются двух вещей.

Первое - консенсуса между Байденом и Путиным по поводу Украины. Что ей таки придется исполнить Минские соглашения, особенно в их политической части. После чего может последовать снятие санкций с России.

Вкупе с Северным потоком-2 всё это станет огромным потоком "зрады".

Второе - нужно снизить давление США по поводу реформ, связанных с судами, олигархами, а также антикоррупцией.

Проще всего это сделать, перебрасывая внимание на вектор борьбы с Россией. Заодно Банковая ведет медийное контрнаступление, обвиняя Запад в отсутствии поддержки воюющей стране.

И, надо думать, что вплоть до поездки Зеленского в Штаты, которая планируется на конец июля, стратегия не поменяется. Поскольку именно в этот период начнется работа США и России по задачам саммита в Женеве.

То есть, как раз до поездки Зе в Штаты у Байдена и Путина может возникнуть определенность по Украине. И, разгоняя "зраду", в Офисе президента пытаются заранее сформировать общественное мнение на Западе против любых компромиссов.