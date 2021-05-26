Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе обсудят Байден и Зеленский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что тема привлечения США к процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе станет ключевой во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом глава МИД сказал 17 июня в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы сейчас вошли в эту стадию подготовки визита президента. Безусловно, тема дальнейшего привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Там будет много других важных тем, но это будет тема номер один", - сказал Кулеба.

По его словам, у него есть достаточно оснований утверждать, что США и хотят, и могут быть привлечены к мирному урегулированию.

"Обратите внимание на одну деталь: откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации вдоль украинской границы. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко, что то, что он делает на границе, неприемлемо, то, что он делает в Украине, неприемлемо, и что он готов рядом сесть и проговорить эту ситуацию, а также все другие противоречия, которые есть между Соединенными Штатами и РФ", - пояснил министр.

Также Кулеба полагает, что поездка Зеленского в США может много изменить в отношении выхода отношений Украины и США на новый уровень в сфере безопасности.

"Он может изменить много что в плане выведения наших отношений на новый уровень в сфере именно безопасности. Вы знаете, что уже по состоянию на сегодня Соединенные Штаты являются основным союзником, партнером Украины в вопросах безопасности, укрепления нашей обороны. Нам всегда есть о чем поговорить", - сказал он.

Глава МИД добавил, что его очень радует желание американской стороны "видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты".

"Это полностью совпадает с нашим виденьем, и мы уже работаем над его организацией", - подчеркнул он.