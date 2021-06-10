Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

Беларусь вскоре не будет принимать самолеты, прибывающие из воздушного пространства Украины. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 19 июня во время визита в детскую больницу в Минске.

Политический лидер прокомментировал решение украинского правительства о закрытии воздушного пространства для самолетов из Беларуси. Теперь авиалайнерам приходится делать крюк и на 40-45 минут дольше лететь в Турцию, Египет и другие южные страны.

"Как гадко поступила Украина… Другие компании, турецкие, пока напрямую летают, хотя сейчас ведем диалог. Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты". — высказался Лукашенко на камеру. — "То есть, надо создать равные условия для наших самолетов "Белавиа" — если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь".