С оптимистическим настроением посол России сегодня улетел в США

Российский посол Анатолий Антонов перед сегодняшшним вылетом в Соединенные Штаты заявил, что настроен оптимистически и рассчитывает, что получится конструктивное взаимодействие с американскими коллегами.
Об этом он рассказал "РИА Новости".
"Еду с оптимистичным настроем. По результатам встречи двух президентов рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", - рассказал он.
По словам Антонова, уже на завтра 21 июня, и на следующие дни назначены встречи, планы и переговоры.
"Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", - добавил он.