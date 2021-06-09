С оптимистическим настроением посол России сегодня улетел в США

Российский посол Анатолий Антонов перед сегодняшшним вылетом в Соединенные Штаты заявил, что настроен оптимистически и рассчитывает, что получится конструктивное взаимодействие с американскими коллегами.

Об этом он рассказал "РИА Новости".

"Еду с оптимистичным настроем. По результатам встречи двух президентов рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", - рассказал он.

По словам Антонова, уже на завтра 21 июня, и на следующие дни назначены встречи, планы и переговоры.

"Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", - добавил он.