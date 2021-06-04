Когда Рада рассмотрит законопроект об олигархах рассказал Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада рассмотрит законопроект об олигархах (№5599) и альтернативные законопроекты (№5599-1, 5599-2, 5599-3) до конца текущей сессии.

Об этом он сообщил в своем интервью "Радио Свобода".

"На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он (законопроект - Ред.) будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале", - заявил Разумков, отвечаю на вопрос "когда будет рассмотрен законопроект".

По его словам, данный закон поможет упорядочить общественные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.

Также Разумков рассказал, что поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса, при этом убежден, что формировать реестр олигархов должен не СНБО, а специальный государственный орган.

Спикер ВР считает, что, поскольку закон прописан на 10 лет, нужно иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства.

Однако он также подчеркнул необходимость создания в Украине законодательства о лоббировании, чтобы лоббисты могли отстаивать интересы бизнеса, не нарушая закон, декларируя свои доходы, свои контакты.

По мнению Разумкова, соответствующий законопроект вскоре появится в Раде.