 

В Кремле не нашли повода для исключения США из списка "недружественных стран"

Политика Сегодня, 16:1427
В Кремле не нашли повода для исключения США из списка "недружественных стран"

США будут продолжать находиться в списке недружественных России стран. Поводов исключать из него Вашингтон до имплементации договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, нет.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, во время переговоров США и РФ было достигнуто понимание того, "где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон".

"Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, а детали потом обговариваются на рабочем уровне", - сказал пресс-секретарь Путина.

Также он добавил, что пока эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, никаких поводов для изменений во взаимоотношениях между странами нет.

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