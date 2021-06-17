Открывать против Порошенко дело из-за закона "О санкциях", которым пользуются Зеленский и СНБО не стало НАБУ

НАБУ не стало открывать уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко по поводу возможных злоупотреблений при подписании в 2014 году закона "О санкциях".

Это именно тот закон, на основе которого вводит ограничительные меры СНБО.

Об этом сообщается в материалах суда.

Заявитель обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины в требованием открыть дело против Порошенко. По мнению истца, экс-президент в 2014 году подписал закон "О санкциях", выйдя за пределы конституционных полномочий, и тем самым противоправно предоставил сам себе и последующим президентам право вводить своим указом в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер против физических и юридических лиц.

По словам заявителя, Петр Порошенко неоднократно вводил в действие решения СНБО о санкциях. А это, в свою очередь, причиняло вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным интересам и интересам юридических лиц.

Заявитель требовал от НАБУ открыть дело против Порошенко за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). НАБУ отказалось открыть дело, заявитель обратился в суд. Однако 9 июня ВАКС отказал в удовлетворении его жалобы на бездеятельность НАБУ.