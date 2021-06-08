В связи угрозой индийского штамма коронавируса завтра соберется СНБО

Совет национальной безопасности и обороны в среду, 23 июня, соберется на совещание, одним из вопросов которого будет угроза для Украины индийского штамма коронавируса "Дельта", вспышка которого наблюдается, в частности, в России.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов коснется именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", - заявил Радуцкий.

Также глава комитета предложить ужесточить карантин в Украине следующим образом:

Вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе

"17 июня правительство смягчило карантин. В Украине как в государстве "зеленой" зоны, отменили норму об обязательном ПЦР-тестировании для граждан, въезжающих в страну. Считаю, что нужно ввести жесткий контроль для украинцами, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта и др", - написал Радуцкий.

Усилить контроль за карантинными ограничениями

"Нормы касательно масочного режима и социальной дистанции продолжают действовать, несмотря на "зеленую зону". Но мы уже не так жестко контролируем их соблюдение", - считает нардеп.

Максимально ускорить вакцинацию

"На прошлой неделе было зарегистрировано несколько рекордов по вакцинации населения: максимальное количество прививок в сутки и за неделю. Но пока полный курс вакцинации прошли только 360 000 граждан. По моему мнению, прививки должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей. Это касается работников транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. В качестве альтернативы прививке - регулярное ПЦР-тестирование, чтобы не подвергать опасности других людей", - добавил глава профильного комитета.

Усилить аналитическую работу

"Дельта-штамм" поражает и людей, которые уже переболели коронавирусом. Важно наладить централизованный сбор данных о всех случаях заболевания Covid-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения. И уже с учетом этого планировать карантин", - заявил Радуцкий.

Продолжить интенсивную подготовку опорных больниц к четвертой волне

"Пока в стране фиксируются рекордно низкие показатели новых больных коронавирусом, у нас есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей. Очень хочу, чтобы все это нам не понадобилось, но быть наготове нужно!" - заявил депутат.