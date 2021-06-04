Президент Грузии прилетела в Украину

Во вторник, 22 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили прилетела в Украину с официальным визитом, на следующий день запланирована ее встреча в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своем Тwitter-аккаунте.

"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал Боднар.

На фотографиях с прибытия президента видно, что Саломе Зурабишвили встретили молодые люди в традиционной украинской одежде, ей поднесли каравай на рушнике и подарили букет цветов.