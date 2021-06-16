Как у Зеленского готовят новую атаку на Разумкова и Авакова

Банковая озабочена уменьшением влияния, а в идеале нейтрализацией двух важных фигур в вертикале власти, которые сохранили относительно самостоятельную политическую линию.

Как писала “Страна”, председатель парламента Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков, сохраняя формальную лояльность к Офису президента (ОП), в ряде вопросов демонстрируют неуступчивость, раздражающую ОП, который добивается беспрекословного подчинения себе всех членов властной команды.

Так, спикер и глава МВД все чаще голосуют синхронно против санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), хотя это - самое любимое сейчас средство президента от всех, как ему кажется, “болезней”.

По нашим данным, это было продемонстрировано и на заседании СНБО в пятницу, 18 июня, когда принималось решение по санкциям против Фирташа и Фукса.

Разумкова и Авакова явно хотели бы снять с должностей: об этом говорят собеседники и в монобольшинстве “Слуги народа” (СН), и в ОП. Почва постоянно прощупывается, но реальных попыток обоих уволить до сих не было. Зато то и дело пробуют ущемить интересы спикера и министра, как бы принуждая если не к подчинению, то к обузданию амбиций.

Но в целом, с учетом панов Зеленского идти на второй срок, команда президента системно работает над устроением всех автономных групп во власти, которые, теоретически, могут помешать осуществлению этой цели.

Что происходит вокруг спикера и министра и как может вести себя с ними Офис президента, выясняла “Страна”.

СНБО раздора

На прошлой неделе Разумков и Аваков снова показали, что не готовы подписываться под любым решением Банковой.

По данным издания, глава парламента и министр не поддержали санкции в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, принятые на последнем заседании СНБО.

Как говорит источник, близкий к Совбезу, спикер снова аргументировал свое несогласие тем, что меры направлены против украинских граждан. “Разумков даже подтрунивал над участниками заседания, задавая вопросы вроде “Я правильно понимаю, что мы сейчас принимаем решение против граждан Украины”, - утверждает собеседник.

Какой-то официальной реакции на позицию Разумкова и Авакова не было. Однако на Банковой, по всей видимости, остались ею недовольны, если судить по атаке через лояльных блогеров и анонимные Телеграм-каналы, которые выставили спикера и министра политиканами, готовых сдать интересы государства. Разница только в том, что Разумков якобы руководствовался лишь политической конъюнктурой, а у Авакова-де замешан бизнес (Фукс - партнер Игоря Котвицкого, близкого к главе МВД).

Это не первое сопротивление Разумкова и Авакова введению санкций. До того оба (а также генпрокурор Венедиктова и вице-премер Резников) не голосовали, например, за санкции против компании, владеющих лицензиями на добычу полезных ископаемых.

Любопытно, что еще перед заседанием Совбеза в парламентских кулуарах пошли разговоры, что в ОП снова обсуждают сценарии отставки Авакова уже осенью.

Источник, близкий к ОП, утверждает, что одним из ключевых поводов для недовольства главой МВД стало его нежелание играть на довыборах в Раду за кандидата от Банковой Василия Вирастюка против кандидата Александра Шевченко, выдвинутого партией “За будущее”. Политсила пользуется негласной поддержкой совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского, а тот - союзник Авакова. Нейтралитет МВД не понравился Банковой, где в него не особо поверили.

Вирастюк в итоге получил депутатский значок, а в ОП задумались над тем, как поведет себя Аваков во время президентских выборов. Особенно с учетом того, как глава МВД во время выборов 2019 года фактически в открытую играл против тогдашнего президента Петра Порошенко.

Собственно это, как полагают, источники "Страны" в "Слуге народа" и активизировало обсуждение вопроса отставки Авакова на Банковой.

Кроме того, в политтусовке заговорили о сближении Авакова с Разумковым, что некоторые посчитали предвестником союза на перспективу - с оглядкой на возможный политический рост спикера, которому приписывают президентские амбиции.

“Если смотреть под этим углом, позиция обоих на заседании СНБО уже выглядит не случайностью, а согласованной фрондой, с которой надо что-то делать. Можно дискутировать, так ли это на самом деле. Но впечатление складывается и такое”, - комментирует источник во фракции СН.

"Авакова предлагали заменить на Антона Геращенко"

Министру-“долгожителю” Авакову в прошлом году угрожали отставкой так называемые “соросята” - прозападно настроенные депутаты из разных фракций, в том числе “Слуги народа”. Они зарегистрировали проект постановления еще в июне прошлого года, однако с тех пор он ни разу не попал даже в повестку дня. Однако официально СН не поддержала идею такого голосования. При этом настроения в парламенте Банковая периодически зондирует.

Инициатором называют главу Офиса Андрея Ермака, у которого сложные отношения с Аваковым.

К слову, после недавних обысков, которые проводило ГБР в Минюсте, пошли слухи и об отставке Дениса Малюськи.

“Удочку”по отставке Авакова забрасывают с разной “наживкой”. Например, якобы предлагалась министру его замена на Антона Геращенко (замминистра внутренних дел, соратник Авакова - Ред.) Мол, Аваков как противоречивая фигура уйдет, а Геращенко будет гарантией сохранения его влияния на министерство”, - говорит “слуга народа”, состоящий в “правоохранительном” комитете Рады.

“Среди нас многие отмахиваются от идеи перезагрузки МВД. Главным образом из-за того, что не предлагается реальная альтернатива. Кого на его место? Кандидатуры не звучат. О чем можно говорить?” - считает другой член фракции СН, состоящий в том же комитете.

В уходе Авакова могут быть не заинтересованы и крупнейшие олигархических группы, которые воспринимают его как одну из последних преград к абсолютной власти Зеленского. Что также затрудняет поиск голосов за его отставку, когда такое желание у Банковой появится.

Разумков под ударом

Во-многом схожая ситуация и со спикером Рады Дмитрием Разумковым.

Об угрозах снять Разумкова, доносящихся с Банковой, “Страна” писала раз. Получивший кресло по квоте СН спикер стал проявлять самостоятельность с первых месяцев работы, на что ОП сначала смотрел косо, а теперь и вовсе принимает в штыки (хотя и не демонстрирует недовольство публично).

Как говорят источники, близкие к президентскому Офису, одно время обсуждалась вариант обнулить рейтинг Разумкова, чтобы он не смог конкурировать с Зеленским на следующих президентских выборах. Спикер пока не “подставился” ни под какой сценарий. Во всяком случае, серьезных атак на него нет.

Фракцию к отставке Разумкова не готовят.

“Боюсь, если об этом начнут говорить серьезно, пойдут неприятные вопросы. Мол, что же случилось, что спикер перестал быть членом нашей команды. А готов ли тот же Стефанчук, которого тоже примеряют вместо Разумкова, руководить работой Рады, достаточно ли у него авторитета? А кто будет вместо него первым вице-спикером? Не так-то просто дать на них ответы, которые бы устроили большинство”, - говорит один из депутатов "Слуги народа".

По его мнению, Банковая предпочтет не идти на конфронтацию с Разумковым и Аваковым, а будет и дальше использовать “технику мелких порезов”, ослабляя обоих.

В то же время, источник, близкий к Офису президента, полагает, что работа по подготовке отставки Разумкова будет продолжаться.

"С точки зрения стратегии второго срока Разумков даже более опасен, чем Аваков. Аваков может разве что из-за кулис управлять процессами - у него нет ни рейтинга, ни потенциала этот рейтинг нарастить, чтоб стать конкурентом Зеленскому. А вот у Разумкова такой потенциал есть. И именно это будет определять отношение к нему со стороны Офиса президента. Хотя там еще идет дискуссия - в каком качестве Разумков более опасен: как спикер или же как открытый оппозиционер. Но склонятся к мысли, что на посту спикеров возможностей укрепить свой политический вес и рейтинг у него будет больше", - говорит источник.

По его словам, единственным "предохранителем" от отставки Разумкова, также как и в случае с Аваковым, являются трудности со сбором голосов в Раде под это решение.

"Но как только Банковая увидит перспективу результативного голосования, то медлить не будут", - полагает источник.

"Центр должен остаться один"

Политолог Руслан Бортник считает, что в отношении спикера ОП добилась “определенных успехов”.

“Им (президентскому Офису - Ред.) удалось хорошо “поработать” с группой Разумкова во фракции СН. В какой-то момент ее численность достигала 30-40 депутатов, однако, благодаря введенной Банковой системе бонусов и штрафов, группа значительно уменьшилась. А значит, опора Разумков внутри фракции стала слабее. Параллельно ударили по бизнесу, связанному со спикером. Против него ведется информационная кампания. По моим данным, поиск замены Разумкову также не прекращается. Но его отставка - явно не главный сценарий”, - комментирует эксперт “Стране”.

Что касается Авакова, по мнению политолога, то его могут убрать в рамках перезагрузки правительства.

“Похоже, первого вице-премьера-министра экономики Любченко готовят на повышение. Его ввели в СНБО, добавляют полномочия по линии правительства. Вероятность “перезагрузки” Кабмина повысится после июля визита Зеленского в США. Нужно же будет на кого-то списывать повышения коммунальных тарифов. Заодно решат и ряд других задач, в том числе - убрать Авакова. Конкуренты за влияние - даже эпизодические как глава МВД или спикер - ОП не нужны. Центр принятия ключевых решений в стране должен быть один”, - комментирует Бортник.

В свою очередь, политолог Вадим Карасев прогнозирует, что ОП не будет открывать “активные боевые действия” против оставшихся конкурентов во власти.

“Банковой не до внутренних разборок. Надо готовиться к июльскому визиту в Вашингтон. С 1 июля же заработает рынок земли. А еще намечается встреча с Путиным. Это не считая остальной привычной “нагрузки”. С таким напором изнутри и снаружи новый фронт явно не нужен”, - уверен политолог.