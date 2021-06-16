Закрыть границу и прекратить пассажирское сообщении с Россией требует партия Порошенко

Партия экс-президента Петра Порошенко" Евросолидарность" требует закрыть границу и прекратить пассажирское сообщении с Россией из-за индийского штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сказано в заявлении на сайте политсилы.

"Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве", - заявили в "Евросолидарности".

В "Евросолидарности" считают, что новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если "в течение ближайших дней не начать вводить жесткое сдерживание болезни на границе".

Партия Порошенко заявляет, что угроза новой волны эпидемии является реальным основанием для проведения заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации. Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию", - заявили в партии.