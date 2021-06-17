Запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО хотят "Слуги народа"

Народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5667, который предусматривает запрет судам приостанавливать действие санкций, введенных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины" внесен в парламент 16 июня и на данный момент рассматривается в комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Согласно пояснительной записке, депутаты предлагают "нормировать, что обжалование в суде решений, принятых Советом национальной безопасности и обороны Украины согласно Закону Украины "О санкциях", не останавливает применения предусмотренных ими санкций",

Также законопроект предусматривает, что меры обеспечения иска, которые применяет суд, "не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Инициаторами законопроекта стали в частности представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский и другие нардепы от "Слуги народа" - Евгения Кравчук, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Андрей Мотовиловец, Владлен Неклюдов, Елена Шуляк, Михаил Лаба, Валерий Стернийчук, Анатолий Костюх, Павел Фролов, Марина Никитина, Игорь Кривошеев, Игорь Негулевский, Александр Федиенко, Ростислав Тистык.