Как попал в конкурс на пресс-секретаря Зе рассказал главный кандидат на замену Мендель

Телеведущий канала "Украина 24" журналист Сергей Никифоров, которого источники "Страны" в Офисе президента называют главным претендентом на должность нового пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, прокомментировал "Стране" своё попадание в "шот-лист" отбора.

По его словам, о том, что он является фаворитом на должность пресс-секретаря, Никифоров узнал из СМИ. А детали отбора на должность пресс-секретаря обсуждать отказался.

"Могу только подтвердить свое участие. Других деталей не знаю", - заявил Никифоров.

Однако, он уточнил, что инициатива участвовать в конкурсе на должность пресс-секретаря президента исходила не от него.

"Предложение поступило из Офиса президента", - добавил журналист.

Но от кого именно, кандидат не уточнил.