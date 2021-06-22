Как "слуги народа" пытаются вывести Зеленского из под ответственности за санкции СНБО

Минувшая неделя ознаменовалась появлением в парламенте целого ряда законопроектов, которые призваны усилить позиции президента Владимира Зеленского.

16 депутатов из фракции "Слуги народа" пытаются вывести президента из-под ответственности за подписание указов о введении санкций, которые массово оспариваются в судах.

Шквал президентских указов по решениям Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении компаний или физлиц, в том числе украинских граждан, спровоцировал целый вал исков о незаконности действий главы государства.

Депутаты предлагают изменить законодательство таким образом, чтобы следовало оспаривать не указы президента, а решения СНБО о таких санкциях. Также предлагается запретить судам приостанавливать действие санкций, пока идут судебные процессы. Впрочем, эта норма в отношении указов президент и так сейчас не действует.

Еще один проект по расширению полномочий Зеленского зарегистрировал в парламенте брат вице-спикера Руслана Стефанчука, предложивший позволить президенту временно принимать "политико-правовые решения" как "уголовно-правовой метод" для защиты прав граждан.

Как и зачем президентская фракция усиливает президентские полномочия, анализирует "Страна".

Проект о козлах отпущения

Пропрезидентское монобольшинство "Слуги народа" выводит Владимира Зеленского из-под ответственности за издаваемые им указы о санкциях против физических и юридических лиц.

16 депутатов "Слуги народа" предлагают изменить законодательство таким образом, чтобы нельзя было оспорить указы президента о санкциях, принятых на заседаниях СНБО, а иски подавались в Верховный суд против непосредственно СНБО, принявшего решения о таких санкциях. Авторами инициативы выступили нардепы "Слуги народа": Федор Вениславский, Евгения Кравчук, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова и другие.

Они предлагают дополнить кодекс административного судопроизводства нормой, согласно которой решения СНБО о санкциях сможет рассматривать Верховный суд.

Важный момент: депутаты предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО. В законопроекте прописано, что меры обеспечения иска, применяемые судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях".

Впрочем, как говорят юристы, эта норма действует и сейчас - действие Указов президента суды не имеют право приостанавливать.

Судиться же против санкций придется не с президентом, который издал указ, а с самим СНБО, который принял такое решение.

По своей сути СНБО является координационным органом, который формируется президентом и его решения вводятся в действие указами главы государства. В состав СНБО входят президент, глава его офиса, глава Верховной Рады, руководители СБУ, Нацбанка, Генпрокуратуры, внешней разведки, Академии наук, службы финмониторинга, также премьер-министр и члены его кабинета. Совет принимает некие решения, которые оформляются документально в виде президентских указов.

До сих пор, в случае несогласия с указами президента по введению в силу решений СНБО, можно было обжаловать в суде непосредственно сам указ. По такому пути пошли многие физ и юрлица, попавшие под уже утвержденные санкции. Если же будет принят новый закон, обжаловать нужно будет не указ Зеленского, а именно решение СНБО.

И по факту, на этом этапе, даже если суд сочтет необходимым аннулировать решение СНБО, окажется, что решение было принято коллективно. Персональную ответственность никто не понесет. Ведь при нынешней ситуации, если признаются судом незаконными Указы президента, то Зеленский несет за это личную ответственность, которая в будущем (когда он покинет свой пост) может превратить в уголовную.

В принципе в проект вписана норма о том, что отвечать за достоверность информации должен тот субъект, который поставил в повестку дня СНБО тот или иной вопрос.

То есть, например, в случае с санкциями против телеканалов, это были бы Верховная Рада и СБУ.

В президентском указе от 2 февраля нынешнего года говорится, что СНБО решил "поддержать предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенных Верховной Радой Украины (Постановление от 4 октября 2018 года) и Службой безопасности Украины.

Теоретически, если бы этот законопроект был принят до подписания этого указа, а потом суд признал санкции незаконными, ответственность за их введение несли бы Рада в лице 16 авторов этого постановления - депутатов 8 созыва, в числе которых такие экс-парламентарии, как Мустафа Найем, Светлана Залищук, Татьяна Чорновол, Сергей Высоцкий и прочие, и глава СБУ Иван Баканов.

Но по факту же никто не будет нести никакой ответственности.

Юрист Елена Лукаш считает, что предлагаемый в этом законопроекте механизм поможет президенту выйти "сухим из воды" при очевидных нарушениях закона.

"Этот законопроект можно назвать законопроектом о козлах отпущения. Козлами отпущения законопроект считает членов СНБО. Этот законопроект написан для того, чтобы Зеленский, который регулярно попирает права граждан, избежал ответственности", - сказала она.

Отметим, что сейчас в Верховном суде рассматривается немало исков по поводу наложения санкций. Тактика Верховного суда в отношении всех них сейчас примерно одинаковая - откладывают в долгий ящик и постоянно переносят заседания.

"Очевидно, что судьи Верховного суда, понимая перспективы политического давления на них со стороны власти, не торопятся рассматривать эти дела. Но при этом нельзя сказать, что Верховный суд на все 100% подконтролен Банковой. Поэтому, если вдруг судьи почувствуют изменение политической конъюнктуры не в пользу Зеленского, они могут ускорить рассмотрение исков. На этот случай и пытаются сейчас провести этот закон, чтоб вывести президента из под ответственности", - сказал "Стране" источник в судебной системе.

По словам политолога Руслана Бортника, появление подобного законопроекта в Раде означает, что власть и сама понимает, что вышла далеко за рамки своих полномочий.

"Такие проекты показывают тот уровень хрупкости, который есть во властной команде. Они и сами знают, что огромное количество принятых решений СНБО - вне конституционного поля. Полномочия президента ограничены Конституцией. Идет расчет на то, что нужно избежать ответственности за превышение полномочий. Конституционный суд по факту не работает. То есть власть создала идеальную модель: сперва разрушение КС, а затем появление массы неконституционных решений, которые негде обжаловать. И эти решения дают возможность власти уйти от ответственности. Да, юридически эта ответственность возлагается на СНБО, который является просто консультативно-совещательным органом. То есть, никто ни за что не ответит", - считает Бортник.

По словам политолога, при этом проект закладывает точечные мины под всех членов СНБО, которые голосуют за соответствующие решения, но наказать персонально кого-то из них будет невозможно.

По мнению адвоката Ростислава Кравца, поданный законопроект опасен не только тем, что создает круговую поруку при введении санкций и запрещает судам приостанавливать их действие до момента принятия решения по сути. Он еще может стать фундаментом для введения еще более широкого спектра незаконных мер в отношении кого угодно по любым надуманным основаниям.

"Мелкими шажками мы идем к тоталитарному государству. При ручном Верховном суде есть опасения, что этот законопроект применят для того, чтобы обезопасить себя в случае принятия еще более безумных санкций, чем было до этого. Похоже на то, что решили подстраховаться. И можно только гадать, какие еще более невообразимые идеи возникнут у них. Санкции, например, для всех тех, кто не подал нулевую декларацию или ездил за последние пять лет в Россию или просто говорит на русском языке", - считает Кравец.

Услуга брата Стефанчука

Еще одно опасение юриста вызвал поданный в парламент законопроект № 5672 "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины", которым предоставляется право президенту Украины принимать "политико-правовое решение как исключительное уголовно-правовое мероприятие". Авторами проекта указаны "слуги" Николай Стефанчук (родной брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука) и Иван Калаур.

На первый взгляд цель у проекта довольно благая - упростить обмен военнопленными.

По букве проекта предлагается разрешить президенту принимать политико-правовые решения для возвращения в Украину лиц, которые удерживаются или привлекаются к уголовной ответственности либо осуждены на территории государства-агрессора (РФ), а также для возвращения таких лиц с временно оккупированной территории Украины.

"В целях обеспечения своевременной и эффективной защиты прав человека - ускоренного решения вопросов, президент Украины может принимать политико-правовое решение как исключительный уголовно-правовой метод", - говорится в законопроекте. Согласно документу, для принятия политико-правового решения президент Украины издает соответствующий указ.

Но по словам Ростислава Кравца, формулировка в проекте оставляет пространство для манипуляций.

"Формулировка о том, что разрешается президенту принимать политико-правовые решения как исключительный уголовно-правовой метод для защиты прав человека выглядит настолько размыто, что при желании можно применять эти политико-правовые решения для чего угодно. Этим законопроектом президенту дают право отступить от утвержденных правил. Любое малейшее отступление от правил может превратиться в снежный ком. Конституционный суд не раз подчеркивал, что полномочия и права президента ограничены Конституцией. Наделение президента новыми правами, даже для благих целей, в обход Конституции - это узурпация власти", - отмечает Кравец.

По словам политолога Бортника, не исключено, что подача этого проекта - это реверанс от семьи Стефанчука в сторону президента, так как сам Руслан Стефанчук давно метит в спикерское кресло.

Слухи о том, что Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука хотят еще с начала этого года, и обусловлены тем, что нынешний спикер Разумков имеет собственные политические амбиции, что не нравится Банковой.

"Предложение брата Стефанчука расширить президентские полномочия выглядит как реверанс Зеленскому, доказательство готовности Стефанчука всячески выполнять волю президента в парламенте. Сам же законопроект - это очередная попытка узурпации власти под Зеленского при заблокированном Конституционном суде, который не сможет подтвердить несоответствие очередного акта Основному закону", - считает политолог.