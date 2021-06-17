Владимир Зеленский дает интервью на 1+1

В четверг, 24 июня, телеканал 1+1 обнародует большое интервью с президентом Владимиром Зеленским в рамках программы "VIP с Натальей Мосейчук". Оно продлится около часа. Начало в 21:25.

Телеведущая и президент встретились под открытым небом, в Мариинском парке. В анонсе сообщалось, что были затронуты следующие темы: олигархи, встреча Байдена и Путина в Женеве, отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком, коммуникация с Кремлем, что мешает провести кардинальные реформы.

Как рассказала Наталья Мосейчук, Владимир Зеленский быстро согласился на интервью, но его пришлось несколько раз переносить В последний раз оно чуть не сорвалось из-за погоды, поскольку обещали дождь.

Ранее интервью Наталье Мосейчук давала первая леди. В ходе часовой беседы Елена Зеленская раскрыла ряд вопросов - рассказала, что она думает о продаже своих сериалов в Россию, как относится к тому, что ее мужа называют клоуном, и к тому, что на День Победы в Киеве зиговали нацисты.

"Страна" следит за интервью Владимира Зеленского. Самое главное и интересное мы публикуем в этом онлайне.

Интервью с Владимиром Зеленским