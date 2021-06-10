Идею Меркель о прямом диалоге с РФ у Зеленского назвали проявлением слабости Германии

Офис президента считает странной инициативу Германии и Франции, которая предлагает возобновить саммиты Россия - ЕС, и расценивают ее, как проявление слабости и непоследовательности.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии УНИАН.

"Мягко говоря, это одна из самых странных инициатив из всех, которые прозвучали за последнее время в европейских столицах", - заявил он.

По его словам, эта инициатива получила очень справедливую негативную оценку от многих европейских лидеров.

"Вряд ли можно что-то добавить к позициям Нидерландов, Польши, стран Балтии по этой инициативе. Они исчерпывающе объяснили, почему такие предложения из европейских столиц для руководства РФ – прямое и безусловное проявление слабости и непоследовательности", - указал советник руководителя ОП.

В то же время он считает, что вопрос соотношения такие предложений и посредничества ФРГ и Франции в переговорах в Нормандии должен прорабатываться по линии МИД.