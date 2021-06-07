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Политика Сегодня, 22:1138
Премьер-министр Швеции объявил об отставке после вынесенного вотума недоверия

Премьер Швеции Стефан Левен в понедельник объявил об отставке после вынесенного парламентом вотума (решения, принятое голосованием) недоверия его правительству.

Об этом сообщил портал The Local.

"Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал", - сказал Левен на пресс-конференции.

По словам премьера, его выбор был основан на том, чтобы не созывать внеочередные выборы во время пандемии коронавируса Covid-19.

После отставки Левена между спикером парламента и лидерами политических партий Швеции начнется серия переговоров. Целью переговоров будет формирование новой правящей коалиции. Если партиям не удастся сформировать большинство, то в стране пройдут выборы, в результате которых премьер может вернуться на свой пост.

Вотум недоверия парламент вынес правительству 21 июня. Депутаты пошли на такой шаг из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах.

После этого у Левена была неделя на то, чтобы решить, уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.

Стефан Левен был премьер-министром Швеции от Социал-демократической рабочей партии с 2014 по 2021 год. 18 января 2019 года после четырех месяцев правительственного кризиса Левен был избран на новый срок до 2022 года. Речь шла о правительстве меньшинства, состоявшего из социал-демократов и членов Партии зеленых. Социал-демократы занимали 18 постов в кабинете министров, а Партия зеленых - пять.

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Теги: news, новости, Украина, Швеция, премьер, министр, 7dniv, 7dnivinfo  
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