В Раде произошла стычка между "слугами народа" Тищенко и Куницким

Во вторник, 29 июня, в столовой Верховной Рады произошла стычка между народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и его коллегой по фракции Александром Куницким.

О возможных причинах нападения Тищенко на коллегу рассказал исключенный из фракции нардеп Александр Дубинский в Facebook.

По словам Дубинского, сам Куницкий рассказал, что Тищенко напал на него из-за "разоблачающих материалов по схемам поборов с моряков".

"Коля, что ты делаешь, ты что, больной?... Ты зачем телефон мой бросаешь?" - говорит Куницкий, поднимает телефон и продолжает снимать Тищенко. Тот достает свой мобильный и нардепы уже снимают друг друга.

Николай Тищенко просит перестать его оскорблять и не ругаться.

Чуть позже Тищенко отреагировал на произошедшее в своем телеграм-канале, продвигая мысль, что ни на кого не нападал:

"Продаётся картина "Слон и моська". Желающим купить просьба перечислять донаты на ютуб-проект Александра Куницкого.Товарищи журналисты, Вы серьезно? Меня с детства учили маленьких не обижать, а Вы тут такое напридумывали", - написал Тищенко.