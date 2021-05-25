Идею Зеленского увеличить количество военнослужащих в Украине поддержала Рада

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект Зеленского об увеличении численности вооруженных сил.

"За" соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов в ходе очередного заседания парламента.

В документе предлагается увеличить количество военнослужащих Украины на 11 тысяч, доведя общее количество ВСУ до 261 тыс. человек. В сопроводительных документах сказано, что из общей численности ВСУ (261 тыс.человек) количество военнослужащих будет составлять 215 тысяч, а для реализации законопроекта только в 2022 году - с момента вступления документа в силу - необходимо 2,5 млрд грн бюджетных средств.

"Принятие Закона Украины "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины" О численности Вооруженных Сил Украины "относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины" Об основах национального сопротивления "позволит решить задачи по: совершенствование порядка организации и функционирования территориальной обороны на общегосударственном, региональном и местном уровнях; развертыванию комплексной и системной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению", - сказано в пояснительной записке.