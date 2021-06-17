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Политика Сегодня, 20:2941
Какие условия Путин ставит для встречи с Зеленским

Сегодня Владимир Путин ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Одной из первых тем "Прямой линии" стала Украина. 

Это весьма показательный факт. Обычно на "Прямой линии" обсуждают вопросы внутренней повестки, которые больше волнуют рядовых граждан РФ: медицина, тарифы, социальные проблемы. 

Но буквально с первых минут прозвучали вопросы по Украине. Случайностью это объяснить нельзя, поскольку первые темы для разговора явно согласовываются заранее. 

Да и дальше он коснулся вопросов по той же теме - в частности, похода британского эсминца "Дефендер" к берегам Крыма. 

Какие сигналы Путин посылает Киеву и Западу - разбиралась "Страна"

Путин о встрече с Зеленским и Украине

Российскому президенту задали два вопроса: встретится ли он с Зеленским и почему не внесли в список недружественных России стран Украину?

Приводим развернутый ответ Путина. Сначала он решил напомнить свой тезис, что украинцы и россияне - один народ. И привел параллели у других стран, где более весомые различия не стали преградой для единства. 

"Потому что я не считаю украинский народ недружественным. Я много раз говорил и могу повторить еще раз: украинцы и русские - это вообще один народ.

Смотрите, евреи в Израиль приезжают. Из Африки вообще черненькие приезжают. Из Европы приезжают и говорят на идише, а не на иврите. И вроде бы они не похожи друг на друга, а еврейский народ дорожит своим единством.

Че далеко ходить. У нас есть народ мордва, мокша и еще там три группы. Но все они считают себя мордвой, мордвинами. И говорят на языке одной группы, но все равно даже не понимают друг друга. Языки отличаются больше, чем русский и украинский. Но все равно они дорожат своим единством. Почему?

Во-первых, они умные. И понимают, что это дробление ни к чему хорошему не приводит, а ослабляет этнос. Во-вторых, есть внешние факторы. Русский народ пытались раздробить еще со средних веков, со времен Речи Посполитой. Сама Польша хотела стать великой державой, а потом это подхватила Австро-Венгрия перед Первой мировой войной. Мы-то должны это понимать.

У нас как трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белароссы и малороссы. Под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, нас - единый русский народ - начали разделять.

К сожалению, сейчас мы не сможем поговорить об этом подробнее. Я аналитическую статью напишу отдельную. Надеюсь, и в России, и в Украине люди с ней ознакомятся", - заявил президент РФ.

Далее он перешел на то, что в Украине русских дискриминируют. И назвал последние инициативы украинской власти "оружием массового поражения". Также упрекнул Киев по поводу ареста Медведчука и подавления оппозиции, которая призывает к нормальным отношениям с Москвой. 

"А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным. Это уму непостижимо!

Испокон веков там жили русские люди и теперь они признаются некоренными. К чему это приведет? Часть людей может уехать. А куда ехать? Квартира, работа. Поэтому они вынуждены будут себя переписывать, чтобы не считаться людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо с применением оружия массового поражения, это серьезное дело.

Выдавливают русский язык из практической жизни реальной. Везде хватает узколобых людей, крайних националистов. У нас такие есть, в Украине есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результат их работы разрушительный. Это касается и подавления оппозиции.

Вот Виктора Медведчука - на мой взгляд, он настоящий украинский националист - заперли в преддверии избирательной кампании дома. Браслет надели. Принимают незаконные и неконституционные решения.

Внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией. Подавляют на корню! Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улице".

После развернутой мотивировочной части Путин отвечает на первый вопрос зрителя. 

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы решают в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем говорить? Тем не менее я не отказываюсь от встреч. Понять бы, о чем говорить", - сказал президент России. 

История с "Дефендером"

Очень развернуто Путин прокомментировал поход британского эсминца к берегам Крыма. Самое важное из сказанного - президент считает, что акция была согласована с американцами. 

"Конечно, это провокация. Она была комплексной. Проводилась не только британцами, а и американцами. Утром с Крита взлетел американский разведовательный самолет. Бортовой номер - 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что с помощью самолета-разведчика пытались вскрыть наши действия. Мы это видели и знали. Поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, военные меня извинят", - сказал глава Кремля.

У Путина сквозит удивление, почему Штаты приняли участие в крымской акции после саммита с Байденом в Женеве. 

"Несколько дней назад состоялась встреча в Женеве. Спрашивается, зачем было совершать такую провокацию? Чтобы показать, что без уважения относятся к выбору крымчан по отношению к Российской Федерации. Они там че-то не признают. Не признавайте дальше. Зачем провокации?" - удивился Путин.

При этом он не считает, что была опасность войны: "Мир не стоял на грани Третьей мировой войны. Даже если бы мы потопили его, не стал был на грань войны. Потому что те, кто это делают, знают - они не смогут выйти победителями из этой войны". 

То есть целью была политическая провокация, а не военная, следует из слов Путина. 

Далее он говорит, что Запад не реагирует на примирительные действия России и продолжает военную накачку Украины против РФ. 

"Меня беспокоит вот что. Поднялся шум, что мы проводили учения возле украинских границ. Я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если это кого-то так беспокоит. Но вместо того чтобы отреагировать за это позитивно, они приперлись к нашим границам.

Меня беспокоит более фундаментальная вещь - начало военного освоения украинской территории. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот об этом мы должны думать", - заключил президент. 

Что означают слова Путина об Украине?

Итак, тему нашей страны российский президент поставил в самое начало "Прямой линии", потеснив даже более прикладные вопросы. 

Это значит, что Украина - проблема №1 для Москвы в ее переговорах с Западом. Да и внутри страны, видимо, тоже (и эфиры российского ТВ это подтверждают). 

Главное, что беспокоит Россию, - это военное сотрудничество Киева со странами НАТО. Причем привести оно может к вооруженным столкновениям  уже сейчас. И поход британского эсминца, который был явно согласован с украинскими властями, - тому подтверждение. 

Упоминание роли США в этой истории выглядит как послание Байдену. Мол, диалог, который только-только начался, может сорваться. Причем куда сорваться - Путин тоже в общем-то подсказывает, когда упоминает о том, что отвел войска от границ Украины, а в Крым в ответ на это прислали эсминец. 

Из той же области - заявления, что потопление или захват очередного такого корабля не вызовут мировой войны. Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее. 

Но суть этой части, видимо, в другом - Путин дает сигнал, что компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствие у российских границ и милитаризации украинской территории. 

Вторая часть вопроса - политическая. Российский президент явно не готов разговаривать с Украиной или идти по ней на уступки Западу, если в Киеве будут преследовать дружественные Москве политические силы. И следующий пункт - Украина должна прекратить дискриминацию русскоязычных. 

Отметим, что за скобками пока остались Минские соглашения, которые касаются Донбасса, но реализация которых под очень большим вопросом из-за нежелании Украины идти на выполнение политической части (выборы до передачи контроля над границей, особый статус с внесением его в Конституцию). И это интересный момент. То есть почва для договоренностей по Украине существует и безотносительно этого вопроса. Снижение военной компоненты и послабления по русскому языку - это база, с которой в Москве готовы обсуждать Киев уже сейчас. 

И, видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует. По сути, изложенное выше - это и есть список условий Москвы и для Киева, и для Вашингтона с европейцами. 

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Теги: news, новости, Украина, Путин, 7dniv, 7dnivinfo  
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