 

После выборов земельная афера будет отменена, а земля – возвращена людям

Политика Сегодня, 13:3949
После выборов земельная афера будет отменена, а земля – возвращена людям

Заявление ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ

С 1 июля 2021 года открывается рынок земли. На это же время было запланировано повышение уровня минимальной заработной платы и установление доплат к пенсиям для людей старше 75 лет. В итоге украинская земля продается, а выполнение социальных обязательств переносится. Одни обещания выполняются, а другие нет по одной простой причине. Украинская власть лезет из кожи вон, чтобы угодить кредиторам, а потребности, нужды и проблемы украинских граждан Зе-команду не интересуют.

Зе-власть не дала миллионам украинских граждан реализовать свое гарантированное законом право на земельный пай. Не сделала ничего, чтобы остановить разворовывание государственной сельскохозяйственной земли. За последние четыре года было украдено 6 миллионов гектаров. Власть не хочет поддерживать украинских аграриев, которых разоряют засухи и наводнения. Зато созданы законодательные лазейки для скупки земли иностранцами. А украинские судьи превращаются в марионеток внешних кредиторов, которые будут помогать отнимать землю у разорившихся фермеров и селян.

Украинский народ не принимает такую земельную аферу. Власть об этом знает. Она видит протесты людей, но не реагирует. В обход Конституции она отказалась проводить референдум о земле, который требовала ОП-ЗЖ и украинские граждане. Теперь чиновники оказывают давление на Конституционный Суд. Они хотят сорвать его работу над рассмотрением иска ОП-ЗЖ об антиконституционности земельной реформы.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ продолжит борьбу против земельной аферы власти. Мы будем добиваться честного и беспристрастного решения Конституционного Суда. Проведения земельной реформы в интересах украинских граждан и утверждения нового закона о рынке земли на общенациональном референдуме.

Черту под антинародной земельной аферой власти подведут граждане на следующих выборах. И чем быстрее они пройдут, тем лучше для будущего Украины. У украинской земли есть только один хозяин – украинский народ!

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Теги: news, новости, Украина, Рынок, Земли, 7dniv, 7dnivinfo, ОПЗЖ  
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