Закон о коренных народах ущемляет русских и другие национальности

Заявление ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ

Зе-власть продолжает националистическую политику дискриминации и унижения человеческих прав в отношении миллионов украинских граждан. Она делит многонациональный украинский народ на сорта по этническому, культурному и языковому признаку. Очередным шагом в этом направлении стало принятие откровенно провокационного закона «о коренных народах», внесенного президентом Зеленским.

Этот закон лишь углубляет раскол в украинском обществе. Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы, за которыми закреплены все культурные, языковые, информационные права и даже право на собственные представительские органы. И есть «нежелательные» бесправные национальные меньшинства, в первую очередь - русские, для которых есть только дискриминация, оскорбительные обвинения, квоты, штрафы и политика принудительной ассимиляции.

Власть запретила региональные языки. Она отняла у миллионов русских и русскоязычных украинских граждан возможность получать образование на языке их семей. Ввела языковые квоты в СМИ. Ограничила право на использование русского и других языков национальных общин в публичной сфере и на работе. Теперь она утвердила «реестр» коренных народов. В этом списке не оказалось места русским, венграм, евреям, полякам и другим национальностям, которые всегда здесь жили и все вместе строили Украину. Теперь Зе-власть сказала им: это не ваша страна. Здесь у вас нет права развивать свою идентичность и культуру. Здесь вы больше не можете быть собой.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выражает свой решительный протест против несправедливой и антидемократической политики раскола многонационального украинского народа. Мы требуем признания того факта, что все без исключения национальные общины равны в своих правах. Любые статусные привилегии, любые формы демонстрации этнического превосходства, прямые и косвенные, должны быть исключены, как противоречащие Конституции, раскалывающие украинское общество и позорящие нашу страну.

Все дискриминационные законы, ограничивающие естественные права людей должны быть отменены! Мы требуем обеспечения конституционных прав русских, русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин на свободное развитие своей идентичности, изучение своего языка, истории и культуры.