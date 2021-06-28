 

Закон о коренных народах ущемляет русских и другие национальности

Политика Сегодня, 09:5166
Закон о коренных народах ущемляет русских и другие национальности

Заявление ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ

Зе-власть продолжает националистическую политику дискриминации и унижения человеческих прав в отношении миллионов украинских граждан. Она делит многонациональный украинский народ на сорта по этническому, культурному и языковому признаку. Очередным шагом в этом направлении стало принятие откровенно провокационного закона «о коренных народах», внесенного президентом Зеленским.

Этот закон лишь углубляет раскол в украинском обществе. Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы, за которыми закреплены все культурные, языковые, информационные права и даже право на собственные представительские органы. И есть «нежелательные» бесправные национальные меньшинства, в первую очередь - русские, для которых есть только дискриминация, оскорбительные обвинения, квоты, штрафы и политика принудительной ассимиляции.

Власть запретила региональные языки. Она отняла у миллионов русских и русскоязычных украинских граждан возможность получать образование на языке их семей. Ввела языковые квоты в СМИ. Ограничила право на использование русского и других языков национальных общин в публичной сфере и на работе. Теперь она утвердила «реестр» коренных народов. В этом списке не оказалось места русским, венграм, евреям, полякам и другим национальностям, которые всегда здесь жили и все вместе строили Украину. Теперь Зе-власть сказала им: это не ваша страна. Здесь у вас нет права развивать свою идентичность и культуру. Здесь вы больше не можете быть собой.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выражает свой решительный протест против несправедливой и антидемократической политики раскола многонационального украинского народа. Мы требуем признания того факта, что все без исключения национальные общины равны в своих правах. Любые статусные привилегии, любые формы демонстрации этнического превосходства, прямые и косвенные, должны быть исключены, как противоречащие Конституции, раскалывающие украинское общество и позорящие нашу страну.

Все дискриминационные законы, ограничивающие естественные права людей должны быть отменены! Мы требуем обеспечения конституционных прав русских, русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин на свободное развитие своей идентичности, изучение своего языка, истории и культуры.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

После выборов земельная афера будет отменена, а земля – возвращена людям
После выборов земельная афера будет отменена, а земля – возвращена людям
Вчера, 13:39
Защита Конституции и прав граждан — главная задача для ОП-ЗЖ
Защита Конституции и прав граждан — главная задача для ОП-ЗЖ
28-июн-2021, 17:00
Запрещают язык, закрывают больницы, лишают гражданства. Какие статьи Конституции нарушают сильнее всего
Запрещают язык, закрывают больницы, лишают гражданства. Какие статьи Конституции нарушают сильнее всего
28-июн-2021, 10:08
Ненависть и угрозы власти не остановят борьбу ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ за права украинцев
Ненависть и угрозы власти не остановят борьбу ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ за права украинцев
18-июн-2021, 09:45
Кто попал в
Кто попал в "коренные народы" Зеленского и почему об этом заговорил Путин
11-июн-2021, 14:44

Последние новости

11:30
События
В Госдепе США "приняли к сведению" слова Си Цзиньпина о "разбитых головах", но отказались от комментариев
11:29
События
Временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне введен в США
11:25
События
В распространении коронавируса по континенту ВОЗ обвинила фанатов Евро-2020
10:58
Политика
Пять вопросов о принятом Радой законе по коренным народам
09:53
События
Въезд вакцинированным украинцам разрешило правительство Нидерландов
09:51
Политика
Закон о коренных народах ущемляет русских и другие национальности
09:49
События
Памятник британским королевам после обнаружения останков сотен детей на территории школы разрушили в Канаде
09:43
События
Оружейный завод в секторе Газа после атаки воздушных шаров ночью бомбили ВВС Израиля
09:41
События
Лесной пожар, вызванный аномальной жарой в Канаде уничтожил городок Литтон. Эвакуированы 1000 жителей
08:23
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 июля 2021
Вчера, 2021-07-01
21:24
События
За что командир "женской сотни" избила Потураева в Раде
21:10
События
Законопроект об олигархах прошел первое чтение в Раде
20:43
События
12-летний срок получил сбушник убивший в 2017-м жителя Краматорска
18:25
Политика
Свободную экономическую зону "Крым" отменила Рада
18:21
События
Темнокожая украинская ведущая обвинила министра культуры Ткаченко в расизме. Теперь в Раде хотят его уволить
16:09
События
Железнодорожное сообщение со Словакией возобновила Украина
16:08
События
Житель Полтавы хотел восстановить документы, но получил свидетельство о собственной смерти
16:06
События
Помощницу атташе США ограбили в Киеве
13:58
События
Бывший коммерческий директор донецкого аэропорта стал новым главой "Борисполя"
13:54
События
Националисты под Радой потребовали отставки секретаря СНБО Данилова

Новости ТОП-7

Путин ответил странам, которые не считают Крым Россией4467
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 июня 20212215
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 июля 20212068
Как украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации "Ковишилдом"1501
Ницой раскритиковала автора победного гола в матче Украина-Швеция за русский язык1095
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 июля 2021973
Смогут ли поехать в ЕС украинцы, привитые "АстраЗенекой" и "Ковишилдом"818

Досуг

Никотиновые паучи - особенности и важная информация
Никотиновые паучи - особенности и важная информация
Если есть желание подробнее узнать, что такое никотиновые паучи, стоит перейти на портал postup brama com. Здесь подробно представлено на правах рекламы описание данной продукции.
Сегодня, 09:1766
Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?
Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?
Чтобы прогулка приносила радость и маме, и малышу, необходимо купить хорошую прогулочную коляску.
Вчера, 14:34115
Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
Покупки в режиме «онлайн» уже давно стали обычным делом, ведь это очень удобно, легко и выгодно. Но если вы запланировали покупку, и на ее осуществление пока не хватает денег, отличным решением может стать использование оплаты частями от сервиса Frisbee!
30-июн-2021, 22:27160
Разновидности современных кран-балок и их особенности
Разновидности современных кран-балок и их особенности
Кран-балки - это разновидность кранов мостового типа, отличающихся простотой конструкции и рассчитанных на выполнение подъемно-транспортных операций со сравнительно нетяжелыми грузами (в пределах 16 тонн).
30-июн-2021, 20:07219
Как познакомиться с девушкой онлайн: секреты успешного общения
Как познакомиться с девушкой онлайн: секреты успешного общения
Все чаще люди ищут свою вторую половинку через Интернет. Знакомства онлайн приобретают большую популярность.
30-июн-2021, 17:34199
Какие инструменты должны быть на даче?
Какие инструменты должны быть на даче?
Почти каждый мечтает купить себе дачу, а еще лучше — построить ее лично. Дача — это гораздо больше и глубже, чем просто земельный участок для выращивания продуктов в целях продажи или употребления.
30-июн-2021, 17:27173

События

В Госдепе США "приняли к сведению" слова Си Цзиньпина о "разбитых головах", но отказались от комментариев
В Госдепе США "приняли к сведению" слова Си Цзиньпина о "разбитых головах", но отказались от комментариев
В Госдепартаменте США в четверг, что быстрое наращивание ядерных сил Китая вызывает озабоченность, и призвали Пекин взаимодействовать с штатами "в отношении практических мер по снижению рисков дестабилизации гонки вооружений".
Сегодня, 11:3071
Временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне введен в США
Временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне введен в США
В США введен временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Сегодня, 11:2943
В распространении коронавируса по континенту ВОЗ обвинила фанатов Евро-2020
В распространении коронавируса по континенту ВОЗ обвинила фанатов Евро-2020
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что толпы людей на стадионах футбольного чемпионата Евро-2020, а также в пабах и барах городов проведения игр стали движущей силой текущего роста заражений коронавирусом в Европе.
Сегодня, 11:2567
Въезд вакцинированным украинцам разрешило правительство Нидерландов
Въезд вакцинированным украинцам разрешило правительство Нидерландов
В правительстве Нидерландов разрешили въезд для вакцинированных от коронавируса граждан Украины.
Сегодня, 09:5377
Памятник британским королевам после обнаружения останков сотен детей на территории школы разрушили в Канаде
Памятник британским королевам после обнаружения останков сотен детей на территории школы разрушили в Канаде
В канадском городе Виннипег участники марша в честь Дня Канады измазали краской и сбросили с постамента статуи британских королев Виктории и Елизаветы II.
Сегодня, 09:4987
Оружейный завод в секторе Газа после атаки воздушных шаров ночью бомбили ВВС Израиля
Оружейный завод в секторе Газа после атаки воздушных шаров ночью бомбили ВВС Израиля
Израильские военные самолеты бомбили оружейный завод ХАМАСа в секторе Газа рано утром в пятницу в ответ на волну поджогов с помощью воздушных шаров, совершенных накануне на юге Израиля.
Сегодня, 09:4368
7 Днів