Какой ценой Банковая смогла провести "олигархические" законы

В деле двух резонансных законопроектов - о деолигархизации и налоговых изменениях, внесенных властью, финансово-промышленные круги страны повели себя соглашательски с Офисом президента (ОП).

Окружение президента Владимира Зеленского научилось собирать голоса в Раде под нужные голосования. Но, как утверждают собеседники в депутатском корпусе, высокомерие ОП на таких переговорах все сильнее раздражает большой бизнес.

И это дает о себе знать, и даст еще в будущем.

Праздник депутатского единства

Как сообщала “Страна”, на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, парламент принял в первом чтении проекты №5599 об олигархах и №5600 с изменениями в Налоговый кодекс.

По мере продвижения обоих к голосованию были серьезные сомнения, будет ли поддержка парламента. Проект закона об олигархах президента Зеленского призван уменьшить влияние крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ) на национальную политику и экономику, но, как разбирала “Страна”, это только фикция и популизм.

Налоговые изменения носят уже прозаический характер, подразумевая повышение ставок налога на добычу железной руды и снятие льгот с зеленой энергетики, что бьет по доходам, например, богатейшего украинца Рината Ахметова, за что законопроект даже иногда называют антиахметовский. Но охват у законопроекта гораздо больше, будут затронуты интересы даже простых граждан. Поэтому сопротивление ему было гораздо серьезнее, чем направленному формально против олигархов №5599.

Тем не менее оба законопроекта получили значительную поддержку. Так, за олигархический проект проголосовали 275 народных депутатов. Причем президентская фракция “Слуги народа” (СН), составляющая монобольшинство в Верховной Раде, обошлась бы даже своими голосами - 231. Показательно, что поддержали проект все внутрифракционные группы (к этому мы еще вернемся ниже).

Еще по 18 голосов добавили депутатские группы “За будущее” (ЗБ) и “Доверие” и 8 внефракционных парламентариев, включая председателя парламента Дмитрия Разумкова, который в свое время критиковал проект.

Впрочем, на следующий день спикер все-таки не дал однозначного ответа, будет ли он поддерживать и во втором чтении антиолигархический законопроект, если все же решение о том, кого внести в реестр олигархов будет принимать СНБО.

“Давайте дождемся, я еще раз повторяю: я буду настаивать на своих правках”, - сообщил Разумков, отметив, что его правка будет о создании нового специального органа, который будет вносить в реестр олигархов.

Законопроект №5600 тоже был принят с солидным запасом голосов - 264. СН дала 223 голоса, ЗБ - 17, “Доверие” - 19, внефракционные - 5.

А ведь во время рассмотрения документа в главном для него “налоговом” комитете едва собрались голоса в его поддержку. Отказались за него голосовать депутаты, входящие в орбиты совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского, влиятельного на таможне бизнесмена Ильи Павлюка, которого в парламентских кулуарах считают союзником Ахметова во фракции СН, а также других игроков, дружественных донецкому олигарху.

Большинство противников законопроекта в комитете не поддержали его и в сессионном зале. Однако люди Павлюка проголосовали - как и часть депутатов, ориентированных на Коломойского. Как предсказывала “Страна”, дала голоса и депгруппа ЗБ, на которую имеют влияние Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

И массовой была поддержка людьми Коломойского антиолигархического проекта.

Чем же объясняются такие перемены настроения?

Кнутом и пряником

По мнению собеседников “Страны” в депутатском корпусе, успешность голосования обеспечили несколько вещей.

Похоже, в ОП научились мобилизовывать собственную фракцию.

“Уже не секрет, что, скажем так, поощрительные выплаты (проще говоря зарплаты в конвертах - Ред.) депутатам от СН связаны с их голосованием. Если ты стабильно голосуешь за инициативы Банковой, получай свои 20 тыс дол и разные бонусы, например, эфиры тем, кто хочет узнаваемости, или благосклонность государственных органов по темам бизнеса. Важно не проколоться на проектах, интересных самому Зе. В узком кругу приближенных к Банковой депутатов их называют VIP-голосованиями, после которых, по слухам, Зеленскому приносят докладные записки, и он смотрит кто как голосовал. Такими методами повысили фракционную дисциплину, связи с олигархами и группами влияния проявляются все слабее. Депутат уже трижды подумает, а надо ли слушать ли ему советы со стороны по голосованиям”, - говорят собеседники во фракции СН.

Часть работы по сбору голосов за "олигархический пакет" взял на себя глава фракции СН Давид Арахамия.

“Ермак (глава ОП Андрей Ермак - Ред.) играет роль Клюева (секретарь СНБО при президенте Викторе Януковиче и глава его Администрации - Ред.) ОП ведет переговоры с крупными бизнесменами, имеющих свое лобби в Раде - тем же Веревским (владелец “Кернела” Андрей Веревский - Ред.) и Косюком (собственник "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк - Ред.) “Доверие”, находящееся под их влиянием, обещаны уступки по использованию индивидуальных наделов, которые могут войти в земельные банки холдингов одного и другого” - говорит источник в руководстве одной из фракций.

С другими бизнес-группами разговор якобы велся в жестком тоне.

“Диалог звучал примерно так: или вы поддерживаете нужные нам законы в первом чтении, и тогда в работе над вторым ваши пожелания будут услышаны, или пеняйте на себя. А перспектива попасть на прицел СНБО и быть объявленным, например, контрабандистом, никому не нравится. Чего удивляться, что люди Павлюка дали голоса. Насколько я знаю, с ахметовскими тоже договорились поработать над вторым чтением, а то, что часть его депутатов не голосовали, нельзя же было так откровенно сдаться”, - говорит собеседник.

Впрочем, в ход пошел не только кнут. Якобы на настроения в той же ЗБ повлияли и лакомые подряды на строительство дорог в округах некоторых членов депгруппы.

Источник среди депутатов-выходцев из структур Ахметова утверждает, что у них не делают “трагедии” из принятия, прежде всего, невыгодных налоговых изменений. “Была надежда, что проект не пройдет. Но никто панику не разводит. Посмотрим, какие будут правки и к каким договоренностям в итоге придем”, - комментирует собеседник.

Экс-топ-менеджер компании Ахметова ДТЭК нардеп Виктория Гриб проголосовала против поправок в Налоговый кодекс (и воздержалась при голосовании за антиолигархический проект).

“Этот созыв Рады все больше мне напоминает общение глухого с немым. Вышла к трибуне. На пальцах объяснила, почему нельзя голосовать за правительственный законопроект 5600, который повышает налоги и существенно усложняет жизнь украинцам… Не услышали. Проголосовали за кабминовский. Благо лишь в первом чтении. Надеюсь, ко второму хватит ума внести необходимые правки. В любом случае считаю, что повышать налоги в период пандемии и экономического кризиса – это преступление против народа Украины”, - написала она в своем Телеграм-канале.

Политолог Руслан Бортник также считает, что на руку ОП сыграло общее давление Запада на украинских олигархов, прежде всего, на Коломойского, из-за чего они стали более зависимы от власти.

“Коломойскому и другим не к кому аппелировать. И бежать некуда. Поэтому они прислушиваются к пожеланиям власти - во всяком случае пока”, - комментирует эксперт “Стране”.

Голоса по осени считают

Нынешний статус-кво в отношениях с Банковой определенно не нравится финансово-промышленным кругам. Никто не делает резких выпадов, но это видно по реакции “аффилированных” депутатов. Раздражает сам тон ОП в переговорах о парламентских делах. “Никому не нравится высокомерная манера, с которой говорят с ними. Но все решили, что лучше так, чем воевать”, - полагает собеседник в руководстве одной из фракций.

Тут может быть несколько причин. Начнем с того, что крупный бизнес в Украине предпочитает договариваться с властью и обычно это получается.

Но даже если прийти к взаимовыгодному соглашению не выйдет, бизнесмены могут попробовать обойти требования по налогам. “Как сказал мне один крупный бизнесмен, попытки усилить налоговое бремя (ФПГ - Ред.) наблюдали не раз при каждом президенте, начиная Леонида Кучмы. И это всегда приводило к росту теневого сектора. Легче не заплатить налог, а подкупить ответственное лицо на месте, которое чтобы он на бумаге снизил объемы, подведя под другую ставку. Никому не нравится большие налоги, но и нынешние изменения не несут критической угрозы, говорит мой собеседник”, - комментирует политолог Бортник.

Тем не менее, время на закулисные торги постарались максимально увеличить по обоим законопроектам. Предложение ускорить подготовку ко второму чтению проекта об олигархах провалилось. А сокращенную процедуру для налоговых изменений даже не поставили на голосование.

“Учитывая, что Верховная Рада будет работать еще две недели, после чего начнутся каникулы, то по полной процедуре второго чтения закон №5600 не успеют рассмотреть. Потому что профильный комитет будет только две недели собирать поправки. А если Ахметов зарядит депутатов массово писать спам-поправки, то рассмотрение закона в зале затянется на недели. И в лучшем случае №5600 может быть принят в сентябре”, - написал близкий к Офису президента экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале.

Но политическую ситуацию осенью - любимое время протестов в Украине - сейчас сложно предугадать. Если положение Зеленского по каким-то причинам пошатнется, олигархи и бизнесмены “меньшего калибра” терпеть прежнее отношение к ним уже не будут.

Судя по всему на это и был расчет - проголосовать в первом чтении (и не дать Зеленскому пропиариться на теме "преодоления сопротивлении олигархов"), а затем максимально занять окончательное принятие законов. В надежде, что общий политический расклад поменяется таким образом, что Зеленскому будет уже не до этих законов.