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Политика Сегодня, 21:0854
Эксперт заявил что Новиков нарушил закон, за ним и НАПК стоят заинтересованные лица

Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" потратил миллионы долларов на свою поддержку в США, а за незаконными предписаниями НАПК об увольнении Юрия Витренко стоят заинтересованные люди.

Об этом в Facebook написал исполнительный директор Киевской школы государственного управления Виктор Андрусив, передает "Апостроф".

"Новиков слетал в США, и на второй день после возвращения вынес предписание, нарушив закон, в котором в статье 26 четко сказано, что подобные нарушения НАПК оспаривает в суде. Суд приостановил действие предписания", — отметил Андрусив.

По его словам, наблюдательный совет Нафтогаза на прошлой неделе внес в повестку дня отстранение Витренко, но отложил принятие решения, заволновавшись, что недостаточно оснований. Также Андрусив сообщил, что посол Квин написала письмо правительству с требованием выполнить предписание НАПК набсоветом Нафтогаза, а Новиков не сдался и обратился напрямую к набсовету компании.

"Наблюдательный совет, имея уже достаточно оснований, на следующей неделе вновь будет рассматривать увольнение, имея теперь еще одно предписание НАПК, аналогичное которому уже остановлено судом. И будет принимать решение, вопреки украинскому законодательству. Но во всей этой истории самое интересное другое. Господин Новиков только из того, что я насчитал, выдал 5 полноразмерных интервью на эту тему. Стараюсь вспомнить, когда это глава НАПК так сильно медийно был озабочен? И до выборов далеко. В чем причины такой гиперактивности, которая прямо совпала с возвращением из США — даже не знаю", — написал эксперт.

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Теги: news, новости, Украина, Новиков, 7dniv, 7dnivinfo, НАПК  
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