Еще из одного соглашения СНГ окончательно вышла Украина

В воскресенье, 4 июля, Украина официально вышла из очередного соглашения Содружества независимых государств (СНГ).

На этот раз речь идет о документе, который был призван регулирвоать защиту прав потребителей.

Соответствующий закон был опубликован в газете "Голос Украины" в субботу, 3 июля. Он вступил в силу на следующий день после публикации.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", - говорится в законе, подписанном главой государства Владимиром Зеленским.

С мая 2018 года Украина не принимает участия в работе уставных органов СНГ, так как власти страны приняли решение разорвать отношения с Содружеством.