Передачу Украине боевых катеров Mark VI в следующем году начнут США

США в 2022 году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Военно-морских сил в Одессе в воскресенье, 4 июля.

"Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава... В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - сказал глава государства.