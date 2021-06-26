В "Голосе" утверждают, что у Рудык нет гражданства США

Пресс-служба партии "Голос" заверила, что у председателя политической силы Киры Рудык нет и никогда не было американского или какого-либо другого гражданства, кроме украинского, хотя вчера она трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос журналистки о втором паспорте.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Голоса" сообщает издание "Украинская правда".

"Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик сказала, что всегда была и остается украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудык не имеет и никогда не имела", - заявили представители политической силы.