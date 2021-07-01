Порошенко вызвали на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины на заседании по делу "вагнеровцев" заслушает бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее решение было принято на организационном заседании ВСК во вторник, 6 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Также комиссия приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК.

Глава этой ВСК, депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что следующее заседание комиссии состоится 16 июля.

Согласно утвержденному плану работы ВСК будет заниматься: