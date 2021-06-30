Литве совместно с Украиной провести чемпионат Европы по баскетболу предложил Зеленский

Президент Владимир Зеленский предложил идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.

Об этом Зеленский сказал в ходе визита в Вильнюс, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу", - заявил Зеленский.

Президент упомянул, что Украина готовилась принять Евробаскет в 2015 году, но не смогла этого сделать из-за событий на Донбассе.

"Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира - не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба", - сказал Владимир Зеленский.