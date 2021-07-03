Из-за санкций против Беларуси Лукашенко пригрозил Западу "неприемлемым ущербом"

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил западным странам "неприемлемым ущербом" после того, как в отношении республики были введены ряд санкций.

Об этом белорусский лидер заявил в ходе торжественного собрания во Дворце независимости в четверг, 8 июля, сообщает "Sputnik Беларусь".

Лукашенко заявил, что западные страны продолжают "стремиться к установлению своей гегемонии и не отказываются от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление".

"Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось", - добавил Лукашенко.

При этом он сказал, что Беларусь готова к равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной.

"Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят", - сказал президент Беларуси.

В то же время Лукашенко предупредил, что Беларуси есть чем ответить тем, кто пытается "играть мышцами на западных границах".

"Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе", - сказал он.