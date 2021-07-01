Вето на собственный закон о предоставлении иностранцам решающего голоса при назначении судей наложил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал собственный законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и вернул его в Верховную Раду с предложениями.

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте украинского парламента.

Документ был направлен на подпись главе государства в понедельник, 5 июля, а 8 июля он был возвращен в Верховную Раду с предложениями президента. В тот же день законопроект был направлен на рассмотрение парламентского комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, Рада приняла во втором чтении законопроект 3711-д о судебной реформе 29 июня.

Народные депутаты поддержали поправку №453, которая соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Согласно ей, решающий голос при формировании ВККС передавалась иностранцам или ставленникам западных структур.

Согласно 409-й поправке, для принятия решения о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей необходимо два голоса украинских экспертов и два голоса международных.

"Как и предполагалось, Зеленский актировал принятый Радой закон о ВККС, который предусматривал передачу решающего голоса при отборе членов ВККС международным экспертам, рекомендованных Западом.

Но ветировал он закон не поэтому, а потому, что туда попала поправка, которую эту решающую роль обнуляет.