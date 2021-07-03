 

"Попытаюсь не повторять скандалов Мендель", - новый пресс-секретарь президента Никифоров

Политика Вчера, 21:2485
"Попытаюсь не повторять скандалов Мендель", - новый пресс-секретарь президента Никифоров

Новый спикер Зеленского считает, что ожидать "скандалов и серьезных инсайтов о работе ОП" от книги его предшественницы не стоит.

Сергей Никифоров, который сегодня, 9 июля, возглавил пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского, дал первый брифинг в новом амплуа. В ходе общения с журналистами он рассказал о текущей ситуации в администрации главы государства и ответил на вопросы журналистов. Трансляция брифинга велась на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Так, Никифоров заявил, что опоздал на свою первую пресс-конференцию на 20 минут из-за того, что присутствовал на встрече главы ОП Андрея Ермака и заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд. По его словам, во время этого общения стороны обсуждали вопрос Беларуси, проводимые Россией военные учения "Запад 2021", ситуацию в "Нафтогазе" и прогресс в реформах, которого достигла Украина за последние две недели.

По итогам визита Зеленского в Литву Никифоров отметил, что Литва является "самым преданным другом и союзником Украины" на пути в Европейский Союз.

Комментируя визит президента Украины в Германию, во время которого должна состояться встреча украинского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, новый пресс-секретарь Зеленского отметил, что те будут обсуждать темы Нормандского формата, мира на Донбассе, деоккупации Крыма и необходимость остановки строительства "Северного потока — 2".

Никифоров отметил, что его функционал на новой должности будет как у "классического пресс-секретаря": проводить брифинги, сопровождать Зеленского во время публичных мероприятий и доносить месседжи от Офиса президента.

Отвечая на вопрос одной из журналисток Никифоров подчеркнул, что он как журналист не сталкивался со своей предшественницей, Юлией Мендель, и "замечаний у него к ней нет".

"То, что у нее [Мендель] были какие-то публичные… как бы их назвать… ска… Ну, не будем их называть скандалами. Я попытаюсь их не повторять", — отметил Никифоров.

Также он считает, что от анонсированной книги Мендель "не стоит ожидать откровений, скандалов и серьезных инсайтов", подчеркнув, что та уважает людей, с которыми она работала.

А отвечая на вопрос пересекался ли он с Зеленским во время его работы в Кривом Роге Никифоров заявил, что "в то время не сотрудничал с ним, но пересекаться доводилось, поскольку тот в городе был местной звездой".

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Теги: news, новости, Украина, пресс, секретарь, президент, 7dniv, 7dnivinfo  
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