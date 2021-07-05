КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: Ужгородский горсовет «переформатировался»

Сессия, продолжительностью в три пленарных заседания. В Ужгородском городском совете в который раз собрались городские избранники. Начали сессию по досрочному прекращению полномочий секретаря горсовета. Также сменили и заместителей городского головы. Удалось ли с третьего раза завершить сессию и кто стал новым секретарем узнаете в сюжете уже через мгновение.

Кадровые решения и депутатские голосования. В Ужгородском городском совете состоялись кардинальные изменения. Начали пленарное заседание по досрочному прекращению полномочий секретаря горсовета.

Депутаты путем тайного голосования избрали нового секретаря. Им стал Арсен Мелкумян.

Но «переформатирование» городского совета не закончилось. В повестку дня добавили проекты решений по изменению персонального состава депутатских комиссий и прекращении полномочий заместителей городского головы.

Городские избранники решили создать комиссию, которая изучит вопрос, поэтому проект решения отложили до следующей сессии. Также, к депутатам обратилась жительница словацкого квартала, по благоустройству их территории.

Заслушав ужгородцев и подведя итоги депутаты таки завершили продолжительное заседание седьмой сессии городского совета восьмого созыва.