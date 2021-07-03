Зеленский увидел позитив в статье Путина о единстве украинского и русского народов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью его российского коллеги Владимира Путина об Украине, в которой говорится о том, что украинцы и русские это один народ.

Об этом украинский лидер заявил в ходе пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30".

Зеленский заявил, что не читал ее целиком. При этом те отрывки, которые президент прочитал, показывают, что Путин "глубоко проработал вопрос", потратив много времени на изучение темы.

Также Зеленский положительно оценил тот факт, что статью опубликовали на сайте Кремля и на украинском языке.

Более детально он пообещал ее проанализировать в будущем, после того как прочтёт целиком.