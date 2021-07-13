Рада разрешила лицеи во всех населенных пунктах Украины

В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4621-1, который позволяет основывать лицеи в населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек.

"За" соответствующий документ проголосовало 334 народных депутатов в ходе очередного заседания парламента в четверг, 15 июля.

"Реализация проекта акта позволит продолжить внедрение реформы полного общего среднего образования и сформировать современную сеть ее учреждений, обеспечит реализацию конституционной гарантии получения полного общего среднего образования всеми детьми, без исключений и дискриминации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, согласно документу, внедрение образовательной реформы переносится с 2024 на 2027 год.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале рассказала, что законопроект позволяет создавать лицей любой громаде, которая способна это сделать, вне зависимости от количества населения.

При этом минимальное количество классов в таком лицее – 2, а количество профилей -3. В составе лицеев разрешено функционирование начальной и средней школ. При гимназии, с определенными условиями, разрешили функционирование детского сада.

"У детей, которые лечатся в стационаре, будет возможность получать полноценное дошкольное и полное общее среднее образование. Обязали Кабмин в бюджете заложить средства на создание качественной старшей профильной школы! Скорее всего, это будет отдельная субвенция", - написала нардеп.