Закон, который расширяет его контроль за Нацсоветом по ТВ подписал Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который Верховная Рада приняла на заседании 17 июня.

Кроме прочего закон увеличивает зарплаты членам органа вдвое.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Документ внедряет механизм назначения и увольнения членов Национального совета, "поскольку предыдущая процедура не обеспечивала принцип независимости деятельности государственного регулятора", отметили в пресс-службе Офиса.

В частности, прописывается порядок представления кандидатур на должность члена Нацсовета.

"Так, для более прозрачного назначении членов Нацсовета президент Украины может создать конкурсную комиссию для проведения отбора кандидатов на должности членов НСТР по своей квоте и назначить их своим указом. Также изменяется порядок и увеличивается с двух до шести месяцев срок, в течение которого Верховная Рада назначает членов НСТР по своей квоте", - разъяснили у Зеленского.

Кроме того, документ уточняет требования о статусе членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, в частности относительно срока проживания в Украине, квалификации, владения государственным языком. Также расширяется перечень обстоятельств, которые делают невозможным назначение членом НСТР.