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Политика Сегодня, 16:11159
Почему американцы откладывают визит президента Украины

Команда президента Владимира Зеленского танцует с Западом легендарное "ленинское танго". 

Она делает шаг вперед, проведя в Верховной Раде законы о Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Высшем совете правосудия (ВСП), согласно которым “международные эксперты” получают контроль над отбором членов этих структур. На их принятии в рамках судебной реформы США и ЕС настаивали исключительно жестко.

Но потом Офис президента (ОП) делает два шага назад, не выполняя другие настойчивые требования. Возьмем наиболее красноречивые примеры.

Одно - о реформе СБУ, которая подразумевает передачу функции борьбы с экономическими преступлениями недавно образованному Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Другое - о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК), чье руководство, как считается, возглавляют судейскую фронду против внешнего управления.   

Третье - о сохранении корпоративного управления госпредприятиями, чтобы нельзя было вопреки воле прозападных набсоветов увольнять руководителей, как это произошло в НАК “Нефтегаз” с нелояльным ОП Андреем Коболевым, которого заменили Юрием Витренко, ориентированным на президента. 

Складывается впечатление, что власти не очень хотят дальнейшего усиления роли Запада во внутренних процессах и потому или сами саботируют, или закрывают глаза на чей-то саботаж не нравящихся “реформ”.

А призывы к украинскому руководству становятся все жестче - как и “воспитательные меры”. Послы “Большой семерки” без дипломатических экивоков говорят, что без выполнения плана реформ Киеву не стоит надеяться на новый транш кредита МВФ и другую западную помощь. Подозрительно складывается ситуация вокруг даты визита Зеленского в США, который, похоже, может быть отложен. Как минимум на август.

Как долго готов Зеленский сопротивляться и чем ответит Запад, разбиралась “Страна”.

Расстояние в пять шагов

Перечень требований США и ЕС к Украине хорош известен.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, от Киева ждут пять ключевых шагов. Первый - это принятие законов о “перезагрузке” ВККС и ВСП с учетом контролирующей роли “независимых международных экспертов” (то по сути - передача судебной системы под контроль Запада). Второй - проведение “прозрачных” (то есть по процедуре, утвержденной Западом и в интересах его кандидатов) конкурсов на руководителей НАБУ и САП. Третьим шагом должно стать сохранение влияния набсоветов, составленного из ставленников Запада, в госпредприятиях. Четвертым - реформа СБУ, для чего нужно принять закон. Пятый шаг - “посадки” крупных чиновников за коррупцию: обществу-де нужны доказательства, что антикоррупционные органы не зря едят свой хлеб.

Есть и дополнительные требования: например, распустить ОАСК, который якобы вставляет палки в колеса патронируемым США органам.

Прогресс по этим направлениям неравномерный.

Если законы о ВСП и ВККС приняты (тоже не без труда), то по остальным движения либо нет совсем, либо слабое.

Проект закона о СБУ “завис” в Раде, где идет подковерная борьба за его содержание.

Конкурс на нового “антикоррупционного” прокурора в тупике, так как власть и прозападное лобби “сбили” кандидатов друг друга.

За несколько месяцев после внесения неотложный законопроект президента о разгоне ОАСК не прошел даже парламентский комитет.

Зато этот суд “торпедировал” попытки Национального агентства по противодействию коррупции, на которое имеют влияние американцы, снять Витренко с должности главы правления “Нефтегаза”. И это, в том числе, по версии западных лоббистов, объясняет промедление с законом, как наглядно показывает нежелание ОП оставлять неподконтрольным набсоветам на откуп госпредприятия.

Даже с судебной реформой не все так гладко. Оппоненты ее заблокировали постановлениями об отмене голосования за законы о ВСП и ВККС. А Рада ушла на летние каникулы. Чтобы провалить эти самые постановления, монобольшинство инициирует проведение внеочередного заседания на следующей неделе.

Как сообщила “Стране” замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук, депутаты хотят собраться уже 20 июля. “У меня нет сомнений, что эти постановления не наберут достаточного количества голосов для принятия. Это откроет путь к подписанию их спикером и президентом”, - заявила Кравчук.

Когда начнут выполняться остальные пункты из списка Блинкена, непонятно.

“Большая семерка”, впрочем, уже выбрала для себя новую цель. В пятницу, 16 июля, международная консультационная группа, состоящая из представителей ЕС, США и НАТО, призвала украинский парламент незамедлительно принять закон о СБУ в редакции, одобренной 14 июля комитетом Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Причем эту версию еще не предъявили общественности.

Когда она может быть проголосована, тоже непонятно. 

Лето длинное

В целом иностранные партнеры недовольны ходом, скоростью продавливаемых преобразований. Солируют в этом хоре, как водится, США. А в Вашингтоне на днях дали понять, что визит Зеленского может не состояться в конце июля. Официально дату ни одна из сторон не называла, но пресса писала о 26 июля. 

И вот теперь в Белом доме заявили, что американской президент Джо Байден пригласил Зе “этим летом”, но в каком месяце, не уточнялось. “Сегодня нет даты, которую можно было бы анонсировать сейчас”, - отметили в Вашингтоне.

Политолог Руслан Бортник считает уклончивость американской стороны неслучайной.  

“Чехарда с датой определенно связана с выполнением домашнего задания Блинкена-Кента Зеленскому (заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент - временно и.о американского посла в Украине - Ред.) Американцы ждут, как Киев справится, и в зависимости от этого будут назначать дату визита. Как бы потом не оказалось, что Байден не уточнил, лето какого года он имел в виду. Видимо, пока сторонам говорить не о чем”, - комментирует эксперт “Стране”.

Впрочем, для США в контексте визита может быть важнее даже не ход реформ, а нежелание говорить на темы, интересные Зеленскому. “Украинский президент будет поднимать вопросы блокировки “Северного потока - 2”, вступления Украины в НАТО. И Байден окажется в сложной ситуации, потому что у него нет ответов. И это тоже повод тянуть время”, - рассуждает Бортник.

А вот Зеленскому такой сценарий невыгоден, потому что он попадает под огонь критики прозападных сил, в том числе экс-президента Петра Порошенко, который давно обвиняет Зе в провальной дипломатии за океаном.

Значит, власти готовы пойти навстречу требованиям Запада? Мнения экспертов тут расходятся. Так, Руслан Бортник говорит, что Зеленский хотел выгодную для себя сделку по реформам. 

“Он вообще не сторонник борьбы с внешним управлением, но не хочет отдавать контроль над ключевыми сферами просто так. Он ведет себя как бизнесмен, которым он и является: мол, давайте договариваться. У него нет осыпающегося государства и активной фазы войны как у Порошенко, поэтому он может потянуть время, поторговаться. Но в случае выгодной сделки - если ему предложат, например, новые кредиты без особых условий, военно-политическую помощь, а, может, и членство в НАТО, он согласится на все требования Запада”, - комментирует Бортник изданию.

В свою очередь политолог Вадим Карасев уверен, что Зеленский не стремится отдать страну под внешний контроль, считая, что это подкосит его власть. 

“Сейчас нельзя рассчитывать на внешнюю легитимность - Запада ли, Востока. Власть обеспечивается внутренней легитимностью, которая достигается за счет подконтрольных институтов вроде ОАСК, который вправе отменять решения самых разных органов и структур, в том числе и подконтрольных Западу. Поэтому ставят своего министра внутренних дел. А те же международные эксперты в отборочных комиссиях на переходный период - это мелкая уступка перед визитами. Оформление режима персональной власти идет своим чередом”, - настаивает эксперт.

В “Слуге народа” же говорят о взаимовыгодным сотрудничестве с западными союзниками, а тезис о “внешнем управлении” Украиной, навязанный Москвой, “разгоняет” украинская оппозиция. 

“Внешним управлением” люди хотят объяснить, почему они не будут голосовать за судебную реформы, а значит - за честные суды, за движение в цивилизованный мир. Это не выдерживает никакой критики”, - говорит замглавы фракции СН Кравчук. 

Правда, народный депутат Даниил Гетманцев (“Слуга народа”) уточняет: позиции власти и западных партнеров не всегда совпадают. “Но когда это происходит, это говорит не о “внешнем управлении”, а о том, что мы делаем правильные вещи”, - комментирует нардеп.

Впрочем, пока непонятно насколько такие маневры устраивают Запад, который, по всей видимости, вообще не хочет о чем-то торговаться с Зеленским, ожидая выполнения своих требований без всяких встречных условий.

И открытым остается вопрос, что США и ЕС предпримут, если поймут, что Банковая эти требования выполнять не готова. И как отреагирует на это Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, США  
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