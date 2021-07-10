Порошенко фантазером из-за планов по возвращению Крыма назвали в Совфеде России

Экс-президент Украины Петр Порошенко вчера поздравил мусульман с Курбан-Байрамом и пообещал крымским татарам через год отметить праздник в украинском Крыму. В ответ на этого в Совфеде РФ его назвали "известным фантазером".

Об этом со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова сообщает "РИА Новости".

"Он известный фантазер, и доказывал это регулярно - и в свою бытность президентом Украины, и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании", - заявил Джабаров.

Также он вспомнил пословицу о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и заявил, что Порошенко "очень успешно по ней идет".