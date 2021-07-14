Рудик объяснила, зачем она уклонялась от вопроса о своем американском гражданстве

Глава партии "Голос" Кира Рудик объяснила, почему она в телеэфире упорно уклонялась от прямого ответа на вопрос журналистки о том, есть ли у нее американское гражданство.

По ее словам, это был манипулятивный вопрос, "правильного ответа" на который не существует.

Об этом Рудик заявила в интервью "Бабелю".

Комментируя тот факт, что она не ответила прямо на вопрос Натальи Влащенко о том, есть ли у нее американское гражданство (тогда нардеп в ответ трижды заявила, что она украинка и родилась в Украине), Рудик упомянула о том, что в итоге партия вышла с позицией, что его нет.

"После этого интервью к нам было огромное количество запросов, преимущественно манипулятивных. Партия была вынуждена выйти с позицией, что никакого американского гражданства нет", - сказала Рудик.

Также она заявила, что подключилась к эфиру, чтобы обсуждать экономические аспекты законопроекта об олигархах.

"Я подключилась комментировать экономические вопросы закона об олигархах. Когда задают такие вопросы, я прекрасно знаю, что они манипулятивные и правильного ответа нет. Я ответила так, как считала нужным... Все политики знают, что иногда задают вопросы, на которые нет правильного ответа. Так же можно спросить: а у вас есть гражданство Пуэрто-Рико, Израиля... И так можно перечислять очень долго", - заявила глава "Голоса".