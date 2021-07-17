Депутат ОПЗЖ предложил принять закон о "правильных решениях" президента

В сети бурно обсуждают законопроект народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Григория Мамки. Парламентарий предлагает ввести такое понятие, как "правильное решение президента".

С помощью подобных решений глава государства сможет реализовывать свои полномочия, не предусмотренные Конституцией.

Инициатива вызвала у многих шок. Но, как оказалось, это троллинг скандального законопроекта, предложенного депутатами из фракции "Слуги народа" во главе с братом вице-спикера Руслана Стефанчука Николаем Стефанчуком. Они хотят позволить президенту принимать "политико-правовые решения".

Григорий Мамка сообщил "Стране", что его проект является альтернативным проекту Стефанчука-младшего.

"После того как проект Стефанчука поставили для рассмотрения на комитете, я сказал, что имею право на подачу альтернативного. И я предложил ввести такую исключительную уголовно-правовую меру, как правильное решение президента. Если проект Стефанчука будут рассматривать, то и я имею право на свое мнение. Если балдеть, то всем хором", - сказал "Стране" Мамка.