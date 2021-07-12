Витренко заподозрил, что вместо заявленной прибыли "Нафтогаз" получил убытки в 105 миллиардов

Глава правления "Нафтогаз" Юрий Витренко усомнился в корректности финансовой отчетности за первый квартал 2021 года.

По его словам, компания могла получить около 105 миллиардов гривен убытков вместо заявленного дохода.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", как сообщает пресс-служба "Нафтогаза" во вторник, 27 июля.

Витренко рассказал, что в компании идет дискуссия относительно отражения в отчетности двух проблем. Во-первых, по его словам, речь идет об отражении финансового состояния АО "Теплокоммунэнерго", во-вторых, это задолженность НАК перед "Укрнафтой" за отобранный газ.

"Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн ", - сказал Витренко.

Глава правления компании также добавил, что отчетность за первый квартал 2021, которая была сформирована при предыдущем руководства "Нафтогаза" (когда председателем правления был уволенный Андрей Коболев - Ред.) не была должным образом проверена.

"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль"...", - заявил он.

По словам Витренко, просчеты в программе добычи газа, допущенные предыдущим менеджментом компании, в настоящее время приводят к значительным затратам государственных средств на импорт.

Также председатель компании заявил, что "Нафтогаз" сейчас "платит высокую цену за провалы, например, в добыче 2019-2021 годов".

Напомним, ранее финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер Ван Дрели заявил, что в первом квартале 2021 "Нафтогаз" получил 12,6 млд грн чистой прибыли, что почти в четыре раза больше, чем за за аналогичный период 2020 года (тогда чистая прибыль составила 3,2 млрд грн).