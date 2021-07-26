Губернатором Черниговской области станет Чаус

Кабинет министров Украины определил победителей конкурсов на занятие должностей в Госкосмосе, Нацслужбе здоровья, а также назначил госсекретарей в ряд министерств. Помимо этого Кабмин согласовал увольнение Анны Коваленко, супруги экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, с должности главы Черниговской ОГА.
Соответствующие решения члены правительства приняли в ходе заседания в среду, 28 июля.
Кабмин определил победителей конкурсов на занятие должностей:
- Первого заместителя Председателя Государственного космического агентства - Бень Владимир Петрович.
- Первого заместителя Председателя Государственной авиационной службы - Коршук Сергей Николаевич.
- Заместителя Председателя Национальной службы здоровья определена - Бойко Татьяна Александровна.
- Заместителя Председателя Национальной службы здоровья определена - Фенчак Анна Валерьевна.
Кабмин уволил:
- Яковлева Игоря Олеговича с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Двойленко Ивана Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины.
- Левченко Ларису Леонидовну с должности заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины.
- Ентис Евгения Федоровича с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Правительство назначило:
- Галабудскую Татьяну Николаевну государственным секретарем Министерства экономики Украины.
- Захарина Сергея Владимировича государственным секретарем Министерства образования и науки Украины.
- Спирину Елену Дмитриевну государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Двойленко Ивана Владимировича заместителем Председателя Государственной миграционной службы Украины.
Кабмин согласовал назначение:
- Медведика Александра Федоровича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт".
- Чауса Вячеслава Анатольевича председателем Черниговской областной государственной администрации.
Правительство согласовало увольнение:
- Коваленко Анны Николаевны с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.