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Политика Сегодня, 16:0390
Губернатором Черниговской области станет Чаус

Кабинет министров Украины определил победителей конкурсов на занятие должностей в Госкосмосе, Нацслужбе здоровья, а также назначил госсекретарей в ряд министерств. Помимо этого Кабмин согласовал увольнение Анны Коваленко, супруги экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, с должности главы Черниговской ОГА.

Соответствующие решения члены правительства приняли в ходе заседания в среду, 28 июля.

Кабмин определил победителей конкурсов на занятие должностей:

  • Первого заместителя Председателя Государственного космического агентства - Бень Владимир Петрович.
  • Первого заместителя Председателя Государственной авиационной службы - Коршук Сергей Николаевич.
  • Заместителя Председателя Национальной службы здоровья определена - Бойко Татьяна Александровна.
  • Заместителя Председателя Национальной службы здоровья определена - Фенчак Анна Валерьевна.

Кабмин уволил:

  • Яковлева Игоря Олеговича с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
  • Двойленко Ивана Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины.
  • Левченко Ларису Леонидовну с должности заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины.
  • Ентис Евгения Федоровича с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Правительство назначило:

  • Галабудскую Татьяну Николаевну государственным секретарем Министерства экономики Украины.
  • Захарина Сергея Владимировича государственным секретарем Министерства образования и науки Украины.
  • Спирину Елену Дмитриевну государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
  • Двойленко Ивана Владимировича заместителем Председателя Государственной миграционной службы Украины.

Кабмин согласовал назначение:

  • Медведика Александра Федоровича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт".
  • Чауса Вячеслава Анатольевича председателем Черниговской областной государственной администрации.

Правительство согласовало увольнение:

  • Коваленко Анны Николаевны с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.
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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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