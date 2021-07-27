Следующее заседание СНБО пройдет в Донецкой области

Совет нацбезопасности рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и вопросы, связанные с охраной государственной границы.

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет выездное заседание в Донецкой области, сообщает Интерфакс, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, выездное заседание СНБО в Донецкой области состоится 30 июля.

В ходе заседания рассмотрят ситуацию на линии соприкосновения, где участились обстрелы со стороны пророссийских боевиков, а также вопросы, связанные с охраной государственной границы.

"Выездное заседание пройдет 30 июля в Донецкой области. СНБО рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы", — заявил источник, приближенный к силовому ведомству.

Отметим, что это будет первое заседание СНБО с участием Руслана Хомчака после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ. Указом президента Владимира Зеленского генерал-майор был назначен первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.