ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выражает безоговорочную поддержку Крестному ходу в честь 1033-летия крещения Киевской Руси

27 июля в Киеве прошло масштабное событие – Крестный ход в честь 1033-летия крещения Киевской Руси. Сотни тысяч паломников из всех областей Украины прибыли в этот день в Киев, чтобы принять в нем участие. Вера в Бога и христианские ценности добра и мира – вот что вело их в этот день по улицам столицы. Множество людей высказали свое стремление к единству и духовности, преодолению мирских конфликтов. В этот день мы, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, были вместе с ними, в одном ряду.

Жаль, что власть не нашла в себе духовной силы присоединиться к шествию. Ее совершенно не интересуют стремления верующих и всех украинских граждан. Для власти церковь – это инструмент политического влияния и манипуляций. Так было во время Порошенко. Такую же позицию занял нынешний президент и его команда.

Церковь, которая проповедует примирение и единство, становится угрозой для политики общественного раскола и розни, которая реализуется в Украине. Поэтому продолжаются преследования и ликвидируются приходы Украинской Православной Церкви, покрываются рейдерские захваты храмов и церковного имущества, ведется травля священников УПЦ. На этом фоне мелочные и недостойные придирки к организации Крестного хода, попытки приуменьшить масштаб события только подчеркивают неуважительное отношение украинской политической верхушки к своему народу.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выражает свою полную и безоговорочную поддержку организаторам Крестного хода в честь 1033-летия крещения Киевской Руси и сотням тысячам православных, принявших в нем участие. Вместе с ними мы верим, что мир, единство, духовность и диалог вернутся на украинскую землю. Мы приложим к этому все необходимые усилия. Будем защищать свободу совести украинских граждан и добиваться равенства конфессий.