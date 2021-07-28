 

Что означает начало переговоров России и США о стратегической стабильности

Политика Сегодня, 12:3062
Что означает начало переговоров России и США о стратегической стабильности

После истории с соглашениям США и Германии по "Северному потоку-2" на горизонте - новая "зрада".

Через месяц после встречи Байдена и Путина стартовали первые за долгое время российско-американские переговоры по стратегической стабильности, и, что символично, прошли они снова в Женеве.  

Тема диалога - контроль над вооружениями, один из вопросов, по которому США и Россия договорились сотрудничать. И нынешняя встреча - прямой результат переговоров Байдена и Путина. В сентябре консультации продолжатся, до этого времени стороны будут общаться неофициально.

В Украине это событие прошло почти незамеченным. Но оно может непосредственно сказаться и на нашей стране.

Как именно образом - разбиралась "Страна".

"Снизить угрозу ядерной войны"

Делегацию от США возглавляла замгоссекретаря Венди Шерман, от России - заместитель главы МИД Сергей Рябков. 

Как комментируют в Кремле, встреча прошла в "деловой и конструктивной атмосфере".

В США обсуждения назвали "профессиональными и продуктивными". 

"Мы остаемся приверженными, даже во времена напряженности, обеспечению предсказуемости и снижению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны", - заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

На вопрос, готовы вы ли США к конструктивному диалогу с Россией, Шерман ответила утвердительно: "Готовы. Это положительный момент". 
 
"Есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале - точки соприкосновения", - заявил Рябков.

После женевского рандеву Путина и Байдена звучали прогнозы о стабилизации отношений США и России, которые дошли до грани холодной войны.

"Ожидается, что стороны сосредоточатся на поиске путей восстановления предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях ядерных держав, которые весьма ненадежны из-за риска чрезвычайных происшествий, просчетов и эскалации", - писала New York Times.

Вскоре после этого Байден отказался от санкций против "Северного потока-2", а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями.

В России по этому поводу звучат оптимистичные комментарии.   

"По настоящему хорошие новости из Женевы, где сегодня впервые за долгое время состоялись российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности (читай - контроля над вооружениями и разоружения). Детали по понятным причинам не раскрываются, ведь это только начало. Но комментарии переговорщиков, Рябкова и Шерман, заместителей глав внешнеполитических ведомств, на редкость близки по духу, и они оптимистичны", - написал в Facebook Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации. 

После выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2001 году вопрос контроля над вооружениями времен холодной войны подвис. Двусторонние ядерные отношения ухудшились за последние два года, когда тогдашний президент Дональд Трамп был намерен расторгнуть договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но этому помешала победа Байдена. Байден этот договор продлил буквально сразу после своей инаугурации.

Но обе страны заявили, что нужна дополнительная работа для уменьшения конфликтов. 

"Улучшение коммуникации" 

"Стратегические переговоры в Женеве прошли в то время, когда Россия накапливает военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие, в том числе беспилотную торпеду с ядерным реактором. Вашингтон и Москва расходятся во мнениях по самым разным вопросам: от кбиератак до российского газопровода "Северный поток-2" и вмешательства в дела Украины. Несмотря на это, администрация Байдена по-прежнему стремится сотрудничать с Москвой в областях, представляющих взаимный интерес, включая изменение климата. Встреча в Женеве была первой из серии запланированных рандеву, направленных на улучшение коммуникации и снижение вероятности дипломатических ошибок в период обострения отношений между двумя странами. Интересно, что эта первая встреча состоялась в то время, когда Москва ругала Байдена за высказывания о шатком состоянии российской экономики и связанных с этим опасностях", - сказала нам журналист CNN Кайли Этвуд. 

В США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по "Северному потоку-2", могут расценить как новую зраду.

Вашингтон же, говорят эксперты, стремится, по-первых, оторвать Россию от Китая, а во-вторых, опасается дестабилизации отношений с Россией, если давление на нее будет продолжено. 

"Белый дом выбрал менее агрессивный подход в отношениях с Россией, не нагнетая напряженность и не ставя под угрозу потенциальное сотрудничество в решении общих проблем, таких как изменение климата и контроль над вооружениями. У Байдена хотят от России стабильных и предсказуемых отношений, а не бесконечных трений. В то же время США направляют усилия в сторону предполагаемой большей угрозы - Китая. Кроме того, в Белом доме полагают, что в случае ухода Путина ситуацию сложно предсказать и неизвестно, в чьих руках окажется огромный арсенал ядерного оружия России", - сказала "Стране" журналист Politico Нахал Туси. 

"Отойти от конфронтации с Россией"

Сам факт старта переговоров повышает статус России до уровня США, с которыми они договариваются по ряду вопросов, считают эксперты.

Причем эти переговоры могут включать в себя и вопрос Украины. 

"Факт этих переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Вызовы того, что и по Украине о чем-то могут договориться. Конечно, эти переговоры могут выступать стабилизирующих фактором в отношениях между Западом и Россией, могут привести к прагматизации и рационализации этих отношений. Могут привести к восстановлению части связей, которые были потеряны после украинского кризиса 2014 года. Но все это и сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону - ради общих интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию ковиду и национальных интересов по усилению США и России. Независимо от того, как закончатся эти переговоры, успехом или провалом, сам переговорный формат продолжит работать, как минимум до конца этого года. Полгода, отведенных на встрече Байдена и Путина в Женеве, еще не прошли. И сам факт переговоров по стратегической безопасности говорит о категорическом изменении политической реальности, в которой существует наше политическое пространство, в том числе Украина. Говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения режима внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины, как это показывает ситуация вокруг "Северного потока-2".

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Теги: news, новости, Украина, США, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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