 

Рябошапка и Лерос заявили, что Зе лично встречался с Чаусом. На Банковой это назвали "болезненными фантазиями"

Политика Вчера, 22:1376
Рябошапка и Лерос заявили, что Зе лично встречался с Чаусом. На Банковой это назвали "болезненными фантазиями"

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский дважды встречался с Николаем Чаусом.

Причем до того, как экс-судья попал в руки сотрудников Службы безопасности Украины. Однако в Офисе президента эту информацию опровергли.

О встречах главы государства с похищенным судьей Рябошапка сказал 2 августа в эфире телеканала Петра Порошенко "Прямой".

По словам Рябошапки, разговоры о встречах ходят недавно и нуждаются в проверке.

"По некоторой информации, он (президент - Ред.) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно", - сообщил бывший генпрокурор.

К слову, то же самое утверждает народный депутат Гео Лерос.

"После того как "неизвестные" похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте, что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти... И подчеркиваю, это произошло до того, как Чаус официально нашелся. Теперь понимаете, почему СБУ его никому не отдает?" - задал риторический вопрос Лерос, заверив, что получил такую информацию от надежного источника.

Между тем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отрицает, что президент виделся с Чаусом.

"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", - коротко написал Никифоров в своем Фейсбуке вечером 2 августа.

Еще один представитель Офиса президента, советник Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии "Стране" назвал информацию о встречах "болезненными фантазиями".

По словам Подоляка, в этой информации нет "и толики правды".

"Серьезно предлагаете комментировать подобные болезненные фантазии? Если коротко, то все это чистейшая и незамутненная спекуляция, в основе которой нет и толики правды. И вообще, если бы можно было отправлять на экспорт конспирологию, то некоторым украинским деятелям не было бы равных в этом. Разнообразные субъекты могут придумывать любую абсурдную информацию из надежнейших источников и любую конспирологическую драму, опять же ссылаясь на мифического инсайдера Х или У. У таких людей всегда есть кружок фанатов, готовых это послушать", - заявил Подоляк.

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Теги: news, новости, Украина, Чаус, 7dniv, 7dnivinfo  
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